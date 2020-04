Via Iuris: Vyhlásenie vlády obsahuje veľa ambicióznych cieľov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) obsahuje podľa organizácie Via Iuris veľa dôležitých a ambicióznych cieľov. Po jeho prijatí je podľa nich možné očakávať významný prínos k zlepšeniu stavu justície, posilnenie práv verejnosti na správe vecí verejných, ale aj ambicióznejší prístup v oblasti podpory občianskej spoločnosti a ochrany ľudských práv. TASR o tom informovala Katarína Žitniaková z Via Iuris.



Via Iuris oceňuje v PVV návrhy na zabezpečenie vyššej transparentnosti v prokuratúre a zmeny v obsadzovaní Ústavného súdu. Víta tiež opatrenia na zlepšenie legislatívneho procesu, snahu vlády spolupracovať s občianskym sektorom a prihlásenie sa k princípom otvoreného vládnutia. Pri viacerých návrhoch z oblasti spravodlivosti však podľa organizácie chýba priamy záväzok vlády. Poukazuje tiež na nejasné riešenia v oblasti životného prostredia.



"PVV predstavuje riešenia najvážnejších problémov právneho štátu a je šanca, že ak sa správne zrealizujú, skutočne prispejú k zvýšeniu dôvery verejnosti nielen v súdnictvo, ale aj v ďalšie inštitúcie dôležité pre fungovanie právneho štátu," zhodnotila advokátka a spolupracovníčka Via Iuris Eva Kováčechová.



Via Iuris konštatuje, že vláda si osvojila viacero ich návrhov, týkajúcich sa hlavne prokuratúry či Ústavného súdu SR. Kladne hodnotí možné zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý má okrem svojej originálnej agendy plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov a ďalšie právnické povolania. Ako nedostatok vníma, že sa vláda vôbec nevyjadruje k sprísneniu legislatívneho procesu týkajúceho sa prijímania zmien Ústavy SR.



Organizácia pozitívne hodnotí jasné inštrukcie vo vzťahu k zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám a pomerne jasné postupy, ako posilniť zverejňovanie informácií, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti. Víta tiež, že vláda chce riešiť problematiku účasti verejnosti na legislatívnom procese i zlepšenie samotného procesu.



Via Iuris tiež oceňuje, že sa vláda hlási k podpore občianskej spoločnosti a ľudských práv.



V oblasti životného prostredia je pre organizáciu sklamaním, že vláda nijako nerieši znovuzavedenie špecializovanej štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ale aj absencia zásadnej zmeny procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zarážajú ich tiež "viaceré všeobecné a vágne formulácie".