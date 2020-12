Via Iuris: Reforma súdnictva môže prispieť k právnej istote

Bratislava 9. decembra (TASR) - Reforma súdnictva, ktorú v stredu schválil parlament, je veľmi dôležitou novelou, ktorá môže významne prispieť k právnej istote či efektivite súdneho konania. Ide o najzásadnejšiu zmenu ústavy za posledných 20 rokov, ako aj to jednu z najvýznamnejších zmien Ústavy SR od jej prijatia. Konštatuje to organizácia Via Iuris, ktorá v nej vníma aj niekoľko sporných ustanovení.



K najzásadnejším zmenám patria podľa organizácie zmeny pri voľbe ústavných sudcov, nový spôsob obsadzovania Súdnej rady a väčšie kompetencie, zakotvený vekový cenzus pre sudcov či vznik Najvyššieho správneho súdu SR. "Napriek všeobecne pozitívnemu charakteru však obsahuje aj niekoľko sporných ustanovení. Aj proces jej schvaľovania vyvolal určité pochybnosti o naplnení idey právneho štátu a demokratického prijímania zákonov," podotýka Via Iuris.



Vo vzťahu k Ústavnému súdu sú podľa Via Iuris veľmi dôležité zmeny týkajúce sa voľby sudcov Ústavného súdu, za rovnako zásadné považuje opatrenia na zabránenie nefunkčnosti Ústavného súdu SR. Pozitívom je aj zabezpečenie priebežnej obmenu sudcov Ústavného súdu. Za sporné považuje explicitné vylúčenie preskúmavania ústavných zákonov Ústavným súdom. Podľa organizácie prináša so sebou riziká, riešenie by si vyžadovalo dlhšiu a širšiu diskusiu.



V prípade Súdnej rady označuje Via Iuris za pozitívnu a významnú zmenu spôsob jej obsadzovania. Dôležitým je tiež sprecizovanie povinnosti Súdnej rady preskúmavať majetkové prírastky sudcov a ich najbližších príbuzných. Dobrým riešením je aj návrh jednoznačne stanoviť odchod do dôchodku pre sudcu Súdnej rady po dovŕšení veku 67 rokov. V prípade sudcov Ústavného súdu je stanovenie veku odchodu do dôchodku za nadbytočné, až negatívne. Organizácia víta tiež vznik nového Najvyššieho správneho súdu SR.



Via Iuris zároveň kritizuje pozmeňovací návrh týkajúci sa dôchodkov, ktorý bol pripravený narýchlo a bez diskusia, pričom samotná formulácia dáva podľa organizácie viac otázok ako odpovedí. "Sme presvedčení, že tak ako v prípade bežných zákonov, v prípade ústavy platí ešte viac zdržanlivosť pri schvaľovaní rôznych prílepkov a významných zmien, ktoré neprešli riadnym pripomienkovacím konaním," upozorňuje Via Iuris s tým, že takýto postup nesvedčí demokratickému prijímaniu zákonov a je v rozpore s ideou právneho štátu.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili reformu súdnictva a s ňou súvisiace zmeny v Ústave SR. Reforma prináša aj zmenu zloženia Ústavného súdu SR.