Via Iuris: Ústava by sa nemala meniť pozmeňujúcim návrhom

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ústava by nemala byť menená pozmeňujúcim návrhom, ktorý môže byť schválený v rovnaký deň, ako bol predložený. Upozorňuje na to Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s organizáciou Via Iuris v reakcii na zmeny ústavy, o ktorých rokuje aktuálne parlament s tým, že je to v demokratickom štáte neprimerané.



Via Iuris hovorí, že pôvodný návrh na zmenu ústavy z dielne ministerstva spravodlivosti bol výsledkom štandardného legislatívneho procesu. V parlamente sa však už podľa organizácie rokuje o návrhu, ktorý doplnilo ministerstvo po ukončení pripomienkového konania a tiež poslaneckými návrhmi, pričom ide o zásadné zmeny.



Ministerstvo do návrhu doplnilo, aby bola vylúčená možnosť ústavného súdu preskúmavať ústavné zákony. Poslanci zase navrhujú, aby bolo možné prijať zákony, ktoré podradia prokuratúru pod ministerstvo spravodlivosti, respektíve navrhujú nové ustanovenie o dôchodkoch, ktoré s justíciou nijako nesúvisí. Via Iuris je presvedčená, že je potrebné postup zmeny ústavy sprísniť.



Babiaková poukazuje na to, že vo všetkých prípadoch ide o závažné témy, sú však natoľko zásadné, že si vyžadujú diskusiu s odbornou verejnosťou. "Nie je možné zúžiť diskusiu len na parlamentnú rozpravu, ústava by nemala byť menená pozmeňujúcim návrhom, ktorý je jeden deň predložený a v ten istý deň môže byť aj schválený. Takýto postup pri zmene ústavy bez širokej diskusie a bez dostatočného času je v demokratickom štáte neprimeraný," zhrnula.



Poslanci by v diskusii k ústavným zmenám súvisiacim s reformou justície mali pokračovať v piatok (4. 12.). Nemali by však počas dňa hlasovať.