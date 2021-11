Via Iuris varuje pred unáhlenými návrhmi na zmenu slovenskej ústavy

Bratislava 9. novembra (TASR) - Pred vznikom unáhlených návrhov na zmenu ústavy je potrebná kvalitná odborná diskusia. Upozornila na to na sociálnej sieti organizácia Via Iuris. Reagovala tak na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý v nedeľu (7. 11.) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 hovoril o zmenách ústavy v súvislosti so skracovaním volebného obdobia prostredníctvom referenda.



"Ústava má byť pevným múrom, ktorý chráni obyvateľov Slovenska pred zneužitím moci. Musíme k nej preto pristupovať s rešpektom, meniť ju len v mimoriadnych prípadoch a iba takým spôsobom, ktorý bude transparentný a poskytne čas potrebný na kvalitnú diskusiu," zdôraznila Via Iuris.



Pripomenula, že parlament o rovnakom návrhu na skrátenie volebného obdobia rokoval už v júli a odmietol ju. Ústavný súd v tom období navyše rozhodol, že referendum o skrátení volebného obdobia by nebolo v súlade s ústavou. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR je možné rokovať o ďalšom takomto návrhu opäť v decembri.



Kollár sa v diskusnej relácii vyjadril, že vláda je pripravená upraviť ústavu. "Som presvedčený, že by sme mali upraviť ústavu a umožniť ľuďom skrátiť volebné obdobie," poznamenal.