Via Iuris:Veľká časť občanov nevie rozdiel v úlohe sudcu a prokurátora

Bratislava 25. septembra (TASR) - Veľká časť občanov Slovenska nepozná základný rozdiel v kompetenciách advokáta, sudcu a prokurátora. Informovala o tom organizácia Via Iuris na základe výsledkov prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre túto organizáciu.



"Až 56 percent respondentov je nesprávne presvedčených o tom, že prokurátor rozhoduje o vine alebo nevine obžalovaných. Štyridsaťpäť percent opýtaných sa mylne domnieva, že prokurátor zastupuje ľudí v konaniach pred súdom a 37 percent si myslí, že dáva ľuďom právne rady, čo v skutočnosti robí advokát," priblížila Via iuris. Správne označilo všetky kompetencie prokurátora 2,5 percenta opýtaných.



Aby prokurátor verejne vysvetľoval svoje rozhodnutia v konkrétnych prípadoch chce podľa prieskumu 65 percent respondentov. S tým, aby prokurátor odpovedal na otázky novinárov a aby informoval o priebehu vyšetrovanie súhlasí 62 percent opýtaných. "Nedostatočná komunikácia prokuratúry podľa nášho názoru spôsobuje, že verejnosť nerozumie rozhodnutiam v kauzách verejne známych osôb, a preto im nedôveruje," zdôraznila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.



Organizácia ďalej informovala, že kým zmenu k lepšiemu si vo fungovaní Generálnej prokuratúry (GP) SR po nástupe Maroša Žilinku všimli najmä voliči strán Smer-SD, SNS, Hlas-SD a Republika, zmenu k horšiemu deklarovali častejšie voliči Sme rodina a PS. Celkovo sleduje zlepšenie 27 percent respondentov, zhoršenie 20 percent. Ostatní si podľa prieskumu zmenu buď nevšimli, alebo nevedeli odpovedať.



"Daniel Lipšic po nástupe na čelo Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zmenil jej fungovanie k lepšiemu najmä podľa voličov OĽANO, SaS, PS či KDH," spresnila Via Iuris s tým, že voliči strán Smer-SD, SNS, Hlas-SD a Republika si myslia, že špeciálna prokuratúra v súčasnosti funguje horšie. Celkovo sleduje zlepšenie vo fungovaní ÚŠP 15 percent opýtaných, zhoršenie 36 percent. Ostatní si podľa prieskumu zmenu buď nevšimli, alebo nevedeli odpovedať.



Prieskum uskutočnila agentúra Focus od 20. do 27. júna na vzorke 1005 respondentov. Je reprezentatívny pre dospelú populáciu.