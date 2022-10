Via Iuris: Súdna mapa by mala byť zavedená rýchlo a bez odkladov

Bratislava 11. októbra (TASR) – Nová súdna mapa by mala byť implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov. Na sociálnej sieti to zdôraznila organizácia Via Iuris. Minister spravodlivosti Viliam Karas avizoval zámer predĺžiť čas potrebný na implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023.



"Správne súdy predstavujú, hoci významnú, no predsa len jednu z mnohých častí reformy súdov. To, že ministerstvo nedokáže spustiť správne súdy v naplánovanom termíne bez toho, 'aby to škrípalo', však neznamená, že pre to musíme presunúť aj ostatné časti súdnej mapy," argumentuje Via Iuris. Minister podľa nej nepomenoval žiadne dôvody, pre ktoré by od 1. januára 2023 nemohli fungovať podľa novej súdnej mapy krajské, okresné či mestské súdy.



"Rovnako nie je podľa nás dostatočný dôvod na odklad ani nesúhlas časti sudcov s novou súdnou mapou. Ten bol zreteľný už od prvých návrhov tejto reformy a nijako zásadne sa nezmenil ani po úpravách, dohodách a diskusiách," dodala organizácia s tým, že keď sa výkonná a zákonodarná moc zhodli na potrebe reformy súdnictva, tak by novú súdnu mapu mali dokázať implementovať čo najskôr. Súdnu mapu považuje za nástroj na zvýšenie dôvery ľudí v slovenské súdy.



Karas minulý týždeň avizoval zámer predĺžiť čas potrebný na implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov. Má sa tým vytvoriť dostatočný časový priestor nevyhnutný na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov na postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci. Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného aj zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta aj so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.