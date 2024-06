Via Slovakia je najdlhšia turistická trasa na Slovensku

Bratislava 1. júna (TASR) - Via Slovakia je názov najdlhšej turistickej trasy na Slovensku. Jej zakladateľ Slavomír Duchovič sa spolu so svojimi priateľmi rozhodol trasu oficiálne zapísať do máp. Vytýčiť ju trvalo tri mesiace.



"Začali sme v Bratislave a išli sme v protismere hodinových ručičiek, po maďarsko-slovenskej hranici. Späť na Bratislavský hrad, kde sme našu cestu odštartovali, sme dorazili po úžasných 82 dňoch," hovorí Duchovič k trom mesiacom plných zážitkov a aj bláznivých dobrodružstiev. "Spoznali sme obrovské množstvo ľudí, videli sme všetko to, čo nám dokáže Slovensko ponúknuť. Mrazy, dážď, búrky, horúčavy," dodáva Duchovič, ktorému priatelia vďaka tomuto jeho počinu hovoria Pútnik.



Turistická trasa prechádza všetkými hlavnými geografickými bodmi Slovenska. Je medzi nimi päť trojmedzí, štyri národné parky, množstvo dedín a miest. Hranicu kopíruje takmer verne, ale jej hlavným cieľom je ukázať ľudom historické, kultúrne či prírodné pozoruhodnosti Slovenska, ktoré sa nachádzajú v pohraničí.



Duchovičov pútnický príbeh zaujal aj filmárov, ktorí s ním absolvovali časť cesty. "Výsledkom je dokumentárny film Via Slovakia, ktorý bude mať premiéru 26. júna, a potom ho uvedieme do kín. Titulná skladba k filmu, Pútnik, je už dostupná na YouTube," uzavrel "diaľkový turista" Duchovič.