Viac ako 20 mimovládok chce uprednostniť školy pri uvoľňovaní opatrení

Bratislava 1. februára (TASR) – Pri uvoľňovaní opatrení musia mať školy jednoznačnú prednosť a prípadné ich ďalšie uzavretie musí byť len ako posledná možnosť. V otvorenej výzve to adresovalo viac ako 20 mimovládnych organizácii prezidentke SR Zuzane Čaputovej, premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) či ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS).



Organizácie žiadajú, aby bola prezenčná výučba na základných a stredných školách chránená podobne ako nemocnice či kritická infraštruktúra. Prísne opatrenia musia podľa nich slúžiť na to, aby sa pomohlo zdravotníctvu a deti mohli chodiť do školy. Zároveň je podľa nich nevyhnutné, aby spôsob otvárania škôl neprehlboval diskrimináciu. Taktiež vnímajú potrebu efektívne vynaložiť financie a úsilie na zvýšenie bezpečnosti škôl a učiteľov.



"Prezenčná výučba na stredných školách na Slovensku je prerušená od 12. októbra 2020, na 2. stupni základných škôl od 26. októbra 2020. Je to extrémne dlhý čas v porovnaní s krajinami západnej Európy. Rovnako dlho je prerušená aj výučba na základných umeleckých školách, jazykových školách či v centrách voľného času," upozorňujú organizácie vo výzve.



Informácie o školách sa, ako tvrdia, neustále menia a väčšina študentov a študentiek nepozná termín návratu k prezenčnej výučbe a podľa COVID automatu sa s uvoľňovaním iných opatrení môže stať, že sa situácia opäť zhorší a najmä staršie deti sa do škôl nevrátia do konca školského roka. "Skúsenosti z európskych krajín pritom ukazujú, ako vyzerá situácia, keď je vzdelávanie i počas pandémie prioritou,“ poznamenali mimovládky.



Dosahy dlhotrvajúcich opatrení na deti a mladých ľudí vnímajú ako závažné. Školy sa podľa nich zatvorili ľahko a dodnes sa nevie, koľko žiakov a v akej kvalite má prístup k vzdelávaniu. "Školy však nie sú len vzdelávacie inštitúcie, ale aj miesto socializácie. Terajšia dlhodobá sociálna izolácia detí a mladých ľudí spôsobuje zhoršenie ich duševného a telesného zdravia, čo sa už odráža v náraste dopytu po krízovom poradenstve," upozornili mimovládky.



Pod výzvu sa podpísali organizácie ako iniciatíva Dajme deťom hlas, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky, Nadácia pre deti Slovenska, Liga za duševné zdravie, Študentská rada vysokých škôl, Rada mládeže Slovenska či Aliancia stredoškolákov.