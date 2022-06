Viac ako 3500 účastníkov kampane MINIdigi si dalo digitálnu prestávku

Bratislava 9. júna (TASR) - Viac ako 3540 účastníkov kampane MINIdigi si dalo v termíne od 30. mája do 5. júna digitálnu prestávku. Kampaň MINIdigi organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Do kampane sa zapojilo viac ako 3060 detí a 480 animátorov, učiteľov a rodičov. "Cieľom kampane bolo dať si digitálnu pauzu od displejov a venovať čas budovaniu skutočných vzťahov a vytvárať tak naozajstný vzájomný kontakt, nielen ten virtuálny," priblížil kampaň predseda eRka Andrej Gejdoš. Téme digitálnych technológií a ich vplyvu na deti a mladých ľudí sa chcú v eRku venovať aj naďalej, keďže vnímajú, že je to jedna z najväčších výchovných výziev súčasnosti.



"Významnú úlohu počas kampane mal aj farebný náramok s nápisom MINIdigi. Jeden náramok nosili deti na ruke počas celého týždňa, aby im pripomínal rozhodnutie plniť výzvu dať si digitálnu pauzu," priblížila koordinátorka kampane Dominika Bujdáková. Ako doplnila, druhý náramok mnohí zapojení darovali svojim kamarátom, spolužiakom, čím im priblížili podstatu kampane, pozvali ich k zapojeniu sa.



Detské a mládežnícke spoločenstvá, triedne kolektívy i rodiny pozýva eRko, aby žili digitálnu miernosť aj po skončení týždňa kampane. Viac o podstate témy digitálnej miernosti nájdu záujemcovia na ich webovej stránke.