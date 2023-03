Viac ako 46.000 žiakov absolvuje v stredu a vo štvrtok Testovanie 9

Bratislava 20. marca (TASR) - Na Testovanie 9 (T9 2023), známe aj pod starším názvom "monitor", ktoré sa uskutoční v stredu a vo štvrtok (22. - 23. 3.), je prihlásených 46.617 žiakov z 1642 škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Z celkového počtu prihlásených žiakov je 4787 zo 170 stredných škôl s osemročným a päťročným vzdelávacím programom. Medzi prihlásenými je 4527 žiakov so zdravotným znevýhodnením.



Počas stredy budú žiaci písať testy zo slovenského jazyka a literatúry alebo maďarského jazyka a literatúry a matematiky. O deň neskôr budú testy písať žiaci zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.



Testy zo všetkých vyučovacích predmetov, okrem ukrajinského jazyka a literatúry, pozostávajú z 30 úloh. Test zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry obsahuje popri 20 úlohách s výberom odpovede aj desať úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky je zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci budú mať na riešenie testu zo slovenského jazyka a maďarského jazyka k dispozícii 70 minút a na riešenie testu z matematiky budú mať 90 minút.



V rámci testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským bude overovaná aj oblasť počúvanie s porozumením. Na riešenie testu budú mať žiaci k dispozícii 70 minút. Žiaci školy s vyučovacím jazykom ukrajinským absolvujú v rovnaký deň test z ukrajinského jazyka a literatúry, ktorý obsahuje 20 úloh s časovou dotáciou 50 minút.



Všetky testy budú vyhodnocované centrálne elektronicky. Kľúče správnych odpovedí k jednotlivým testom budú zverejnené do 30. marca na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý T9 2023 zabezpečuje. Výsledkové listy žiakov budú školám doručené elektronickou poštou do 12. mája.



Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych, najmä zdravotných dôvodov nezúčastnia na testovaní v riadnom termíne, je určený náhradný termín T9 2023. Ten je stanovený na 4. a 5. apríla a uskutoční sa v školách určených regionálnymi úradmi školskej správy.