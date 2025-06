Viac ako 741.000 žiakov si prevezme koncoročné vysvedčenie

Bratislava 27. júna (TASR) - Koncoročné vysvedčenie dostane v piatok asi 519.000 žiakov základných škôl a 222.000 stredoškolákov. Prvé koncoročné slovné hodnotenie si prevezme aj 62.656 prvákov základných škôl. Pred sebou majú dvojmesačné prázdniny. TASR o tom informovali z ministerstva školstva.



Brány viac ako 2300 základných a 780 stredných škôl budú už od 30. júna zatvorené. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 1. septembra. Spolu s nimi si počas dovoleniek oddýchne aj takmer 64.000 učiteľov a učiteliek základných a stredných škôl, priblížili z rezortu.



Poukázali na to, že koniec školského roka prináša nielen radosť z dvojmesačných prázdnin, ale aj emócie spojené so známkami a záverečným hodnotením. „Nech sú výsledky akékoľvek, je dôležité, aby deti cítili podporu a prijatie. Rodičia môžu oceniť ich snahu a pokrok za celý školský rok a je dôležité im pripomínať, že ich hodnota nie je určená iba známkami,“ uviedli.



Pri rozhovore o vysvedčení sa podľa nich odporúča pokojne sa s deťmi porozprávať o dobrých aj zlých známkach. Povzbudiť ich a v prípade horších výsledkov hľadať spoločné riešenia, ako sa zlepšiť v ďalšom školskom roku. Neodporúča sa porovnávať deti so súrodencami či rovesníkmi, ani kričať, trestať či zosmiešňovať ich v súvislosti s koncoročnými výsledkami. Citlivý prístup a dôvera sú základom toho, aby deti vnímali školu ako miesto, kam sa neboja chodiť, a kde môžu rásť a zlepšovať sa, zdôraznili z ministerstva.



Priblížili aj históriu vysvedčení. „V minulosti žiaci vysvedčenia na konci každého školského roka nedostávali. Vystavovali sa len v prípade, že žiaci pokračovali na vyšší stupeň školy alebo prestupovali na inú školu,“ uviedli. Najstaršie vysvedčenie v zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky je podľa nich z roku 1840 a vydala ho mestská škola v Levoči. „Záväzné pravidlá pre obsah a udeľovanie vysvedčení sa ustálili až koncom 19. storočia. Okrem hodnotenia prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov a známky zo správania (mravov) obsahovali vysvedčenia aj dnes už nepoužívanú klasifikáciu usilovnosti (pilnosti). Samostatne sa hodnotila aj vonkajšia úprava písomných prác,“ dodali.