Viac ako stovka zamestnancov SNG podáva výpovede

Ministerstvo kultúry: Chod SNG bude zabezpečený, vyzývame na prehodnotenie rozhodnutia výpovedí



Na snímke zamestnanci a zamestnankyne Slovenskej národnej galérie (SNG) počas tlačovej konferencie iniciátorok hromadnej výzvy na ochranu SNG Zuzany Dzurdzíkovej (červený šál), Kláry Hudákovej (za mikrofónom), Kristíny Paulenovej, Gabriely Schultzovej a Zuzany Vravnikovej na tému "Hromadný odchod zamestnancov SNG" v Bratislave v pondelok 27. januára 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. januára (TASR) - Viac ako stovka zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) podáva výpovede. Odchod z inštitúcie je reakciou na kroky dočasného generálneho riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja, jeho predchodcov a nečinnosť ministerstva kultúry. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii iniciátorky hromadnej výzvy na ochranu inštitúcie.," uviedla Klára Hudáková. Súčasného dočasného šéfa SNG i jeho predchodcov označila za neznalých predpisov, pravidiel a zákonov, ktoré ovplyvňujú praktický chod galérie, financovanie, pracovno-právne vzťahy či prezentáciu doma i v zahraničí.Domáce a zahraničné inštitúcie, umelci a odborníci chcú podľa Hudákovej so SNG spolupracovať čoraz menej. "," vyhlásila a za problematickú označila i Niňajovu komunikáciu so zamestnancami či bezdôvodné zdržovanie administrácie procesov a projektov.," vyhlásila Hudáková s tým, že riaditeľky úsekov i radoví zamestnanci už nie sú ochotní pracovať v prostredí, "".Iniciátorky podčiarkujú, že najzásadnejšími problémami SNG sú zmeny organizačnej štruktúry, nelegálne postupy v tvorbe nových zamestnaneckých zmlúv či kolaps výstavného plánu na rok 2025. Od apríla podľa vyjadrení Zuzany Dzurdzíkovej prestanú fungovať digitálne služby a kníhkupectvo SNG, ohrozená má byť činnosť umenovednej knižnice, odchodom zamestnancov majú byť oslabené aj vzdelávacie a sprievodné programy či návštevnícky servis.Aj v prípade personálnych zmien v Slovenskej národnej galérii (SNG) bude zabezpečená stabilita a kontinuálny chod inštitúcie. V reakcii na ohlásené výpovede viac ako stovky zamestnancov SNG a ich pondelkovú tlačovú konferenciu to zdôraznilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. "," zdôraznilo ministerstvo prostredníctvom riaditeľky odboru komunikácie Petry Bačinskej.Deklarovala, že ministerstvo plne rešpektuje právo zamestnancov SNG na vyjadrenie názoru aj podniknutie pracovnoprávnych krokov. "," dodala.Na pondelkovej tlačovej konferencii oznámilo podanie výpovede viac ako 100 zamestnancov SNG. Svoj krok zdôvodnili deštruktívnymi krokmi dočasného riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja a nečinnosťou ministerstva reagovať na výzvy, požadujúce zastaviť nekompetentné kroky vedenia galérie, ktoré poškodzujú chod i reputáciu inštitúcie.