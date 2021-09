Viac ako tretina detí by ocenila vzdelávanie v oblasti technológií

Bratislava 6. septembra (OTS) - Stabilizovaná pandemická situácia umožnila tento rok realizovať Detskú Univerzitu Komenského (DUK) prezenčnou formou, ale stovky detí ocenili aj možnosť vzdelávať sa online. Do štúdia na DUK Online 2021, ktoré každoročne realizuje IT spoločnosť DATALAN, sa zapojilo celkovo 629 študentov. Medzi nimi boli aj deti z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny či Veľkej Británie. Viac ako tretina účastníkov bola z Bratislavského kraja, medzi menami študentov sa najčastejšie objavovali Zuzana a Michal. Každú z ôsmich prednášok sledovalo v priemere takmer 400 detí.vysvetľuje Marek Paščák, generálny riaditeľ IT spoločnosti DATALAN, ktorá je dlhoročným podporovateľom aktivít v školstve a realizuje mnoho projektov v oblasti modernizácie vzdelávania najmä na univerzitách.Podmienkou získania absolventského diplomu DUK Online bolo nielen live sledovanie video prednášok, ale aj úspešné zvládnutie minimálne piatich skúšobných online testov. Najvyššiu percentuálnu úspešnosť odpovedí mal test k prednáške. Na otázky k téme, ktorú prezentoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ing. Ivan Korčok, odpovedalo správne 99,1 % detí. Z celkového počtu zaregistrovaných ukončilo online štúdium s diplomom 358 študentov. Najúspešnejší študent DUK dostal na slávnostnej promócii z rúk M. Paščáka laptop, vďaka ktorému môže mať kvalitné vzdelanie ešte dostupnejšie.Z prieskumu, ktorý DATALAN urobil medzi účastníkmi DUK Online 2021 vyplynulo, že takmer polovica študentov sa zúčastnila štúdia na detskej univerzite opakovane, teda dva a viackrát. Štyri z desiatich detí sa na DUK prihlásili samé, čo oceňuje aj Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie.skonštatovala S. Síthová.Ak by si účastníci a účastníčky DUK 2021 mali sami zvoliť tému, ktorá by ich najviac bavila, viac ako polovica by si vybrala niektorú z prírodných vied, pričom tretina by preferovala prednášku z matematiky, fyziky či technológií.dodáva M.Paščák.aktuálnu IT tému na vlastnej koži mohli študenti DUK aj na workshope Internet vecí nie je od veci s DATALAN odborníkmi. Mohli si naprogramovať senzor či vyskúšať hry vo virtuálnej realite. Skúsení experti deti zoznámili s možnosťami, ktoré už aj na Slovensko prináša technológia IoT. Zároveň im vysvetlili, že aj pri využívaní technológií musíme byť smart predovšetkým my ľudia, ich používatelia.