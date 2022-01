Viac ihrísk, detských táborov aj bylinkových záhrad

Bratislava 19. januára (OTS) - Až 374 nápadov na zlepšenie života v komunitách prihlásili na jeseň minulého roka miestne organizácie, samosprávy, školy či neziskové organizácie do grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame. Program už po desiatykrát podporí vybrané projekty na Slovensku sumou vyše 182-tisíc eur. O výške ich podpory rozhodnú zákazníci hlasovacími žetónmi vo všetkých obchodoch Tesca do 13. februára 2022. Desiatka projektov pri príležitosti 10. edície získa navyše i extra podporu spolu vo výške 13 000 eur.Nezávislá komisia – v zastúpení Tesca a zástupcov neziskového sektora – vybrala z prihlásených projektovVíťazné projekty môžu hlasovacími žetónmi získanými za každý nákup podporiť zákazníci vo všetkých predajniach Tesca. V každej predajni sú umiestnené hlasovacie stojany s 3 projektmi z blízkeho okolia. Nápad s najviac žetónmi od zákazníkov podporí Tesco sumou 1 300 eur, na druhom mieste sumou 600 eur a tretí nápad získa 300 eur. O podpore navyše v celkovej výške 13 000 eur rozhodnú v hlasovaní kolegovia z Tesca.hovoríMiestne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky do 10. edície grantu prihlásili celkovo takmer 4 200 nápadov. Najviac projektov v aktuálnej 10. edícii prihlásili organizácie v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.Tesco dlhodobo podporuje komunity vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobí. V doterajších 9 edíciách projektu reťazec finančne podporil až 1 617 projektov celkovou sumou 1,33 milióna eur. Zákazníci projektom odovzdali dokopy takmer 28 miliónov žetónov.Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy, a to z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov či seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela či ochranu včiel. Príležitosť dostanú i projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.Celkový zoznam víťazných projektov z minulých edícií je k dispozícii na webstránke grantového programu. • 105 kultúrnych podujatí• 58 ihrísk• 199 vzdelávacích aktivít• 154 úprav verejných záhrad a parkov• 13 detských táborov• 21 pomocí pre útulky pre zvieratá• 8 aktivít na ochranu včiel