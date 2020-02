VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činov

Bratislava 24. februára (TASR) – Na Slovensku bolo v uplynulom roku spáchaných 58.829 trestných činov. "V porovnaní s rokom 2018 je to o 2563 trestných činov menej," zhodnotila v pondelok prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.



Páchanie trestnej činnosti v jednotlivých regiónoch podľa Maškarovej najviac závisí od hospodárskej a sociálnej situácie daného regiónu. "Kriminalitu nám vytvára alebo zvyšuje veľká hospodárska aktivita. Čiže na miestach, kde je najväčšia zamestnanosť, sú takisto najviac páchané trestné činy," spresnila.







Na 1000 obyvateľov bolo podľa štatistiky vytvorenej Prezídiom Policajného zboru priemerne spáchaných 10,78 trestného činu a najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I, kde na 1000 obyvateľov pripadá 35,1 trestného činu. "V centre mesta je najviac páchaná ekonomická a počítačová kriminalita, a to je práve tým, že centrum mesta má vysokú koncentráciu firiem," povedala Maškarová.



Okres s najnižšou kriminalitou v rámci Slovenskej republiky je okres Svidník, kde na 1000 obyvateľov pripadá 6,27 trestného činu, a v tomto okrese prevažuje majetková kriminalita, dodala.



Počet zistených činov násilnej kriminality podľa riaditeľa Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Stanislava Španka od roku 2016 klesá a v porovnaní s rokom 2018 klesol o 241 trestných činov. Najvyšší podiel násilných trestných činov bol zaznamenaný v Košickom kraji a dosiahol hodnotu 904.







Španko priblížil, že v roku 2019 bolo na Slovensku spáchaných 76 vrážd, čo je o deväť prípadov viac ako v predchádzajúcom roku. "V hodnotenom období sme zaznamenali 16 úkladných vrážd, z ktorých sa sedem podarilo vyjasniť. Najviac vrážd bolo spáchaných v okrese Dunajská Streda – a to sedem," povedal. Dodal, že počet objasnených vrážd je vyšší o 12 prípadov, čo výrazne prispelo k tomu, že Slovensko dosiahlo historicky najvyššiu objasnenosť vrážd.







Maškarová doplnila, že sa väčšinou stretávajú s vraždami spáchanými v afekte. "K tým úkladným vraždám by som sa vyjadrila v krátkosti, že tých sedem objasnených vrážd súvisí aj s kauzou vraždy Kuciak - Kušnírová, ale ide aj o prípady vrážd prokurátorov," dodala.