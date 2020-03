Viaceré banky a úrady menia otváracie hodiny svojich pobočiek

Bratislava 13. marca (TASR) - Viaceré úrady či banky upravujú svoje otváracie hodiny. Zároveň vyzývajú občanov, aby dôkladne zvážili ich osobnú návštevu.



Národná banka Slovenska informuje, že v rámci prevencie pred šírením nového koronavírusu budú od pondelka 16. marca 2020 zatvorené pokladnice (tzv. malé pokladnice), a to až do odvolania. "Uzavretie sa týka pokladníc v ústredí NBS, ako aj všetkých expozitúr, v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, v Košiciach a Poprade. Preto dočasne nebude možná výmena poškodených bankoviek a mincí, ani výmena pamätných mincí, rovnako ani výmena slovenských bankoviek za eurá," uviedol hovorca NBS Peter Majer.



Od rovnakého dátumu k zmenám úradných hodín pristupuje na svojich pobočkách aj ústredie práce. Úradovať sa bude len od 8. hodiny ráno do 11. hodiny dopoludnia. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov. "Žiadame klientov úradov práce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu. Všetky opatrenia prijaté na úradoch práce platia až do odvolania," uviedlo ústredie práce.



Dočasne upravujú zmeny otváracích hodín aj niektoré banky na svojich pobočkách. V prípade Slovenskej sporiteľne budú pobočky, ktoré otvárajú o 8. hodine, od 12. hodiny do 13. hodiny zatvorené. Pobočky sporiteľne v nákupných centrách, ktoré otvárajú o 9. hodine, budú od 13. hodiny do 14. hodiny zatvorené. Zmena sa netýka pobočiek, ktoré už v súčasnosti majú v čase obeda zatvorené. Niektoré pobočky budú dočasne zatvorené. Pobočky sporiteľne budú úplne zatvorené počas víkendov na najbližších 14 dní.



Tento víkend (14. - 15. 3.) zatvorí svoje pobočky v nákupných centrách napríklad aj VÚB banka a ČSOB banka. "Odporúčame klientom, aby pri správe osobných financií uprednostnili elektronické kanály a pre výbery, resp. vklady hotovosti využili sieť bankomatov, resp. vkladomatov," informuje na svojej webovej stránke ČSOB. K využívaniu digitálnych kanálov vyzýva klientov v súvislosti s koronavírusom aj Tatra banka.



Viaceré finančné domy situáciu pozorne sledujú. Otváracie hodiny jednotlivých bánk si môžu ľudia preveriť na ich webových stránkach.