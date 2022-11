Viaceré budovy sa pre akciu Červená streda rozsvietia na červeno

Bratislava 23. novembra (TASR) – Viaceré budovy naprieč Slovenskom sa v stredu večer rozsvietia na červeno. Stane sa tak pri príležitosti celosvetovej akcie Červená streda, ktorej cieľom je poukázať na závažné porušovanie náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku organizuje kampaň pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.



Budovy sa rozsvietia na červeno vo viacerých krajinách. Na Slovensku okrem iných Bratislavský hrad, Most SNP či Martineum (zázemie Dómu sv. Martina). Osvietený bude napríklad aj Dóm svätej Alžbety v Košiciach, Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, Mestská radnica v Trnave či Spišská kapitula. Nasvietenie budov červenou farbou má symbolizovať utrpenie miliónov ľudí na svete.



Z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR uviedli, že Bratislavský hrad bude nasvietený načerveno v stredu od 18.00 do 21.00 h "na znak vyjadrenia solidarity so všetkými ľuďmi, ktorým nie sú rešpektované základné ľudské práva a slobody a trpia pre svoju vieru alebo presvedčenie".



Nadácia zdôraznila, že sloboda vierovyznania patrí medzi základné ľudské práva, no až 67 percent svetovej populácie žije v krajinách, kde je porušovaná. "Spomedzi všetkých náboženských skupín sú najviac utláčaní kresťania - až 300 miliónov ľudí trpí istou formou útlaku za to, že vyznáva kresťanskú vieru. Jedenásť ľudí denne pre ňu zomrie," informovala vedúca komunikácie pápežskej nadácie Lucia Froncová.