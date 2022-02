Spišský hrad či hrad Devín v utorok pozhasínajú, ide o protest

Bratislava 14. februára (TASR) - Oravský hrad, Spišský hrad, hrad Devín či Nový zámok v Banskej Štiavnici v utorok (15. 2.) o 19.00 h spolu s viacerými ďalšími ikonickými kultúrnymi pamiatkami po celom Slovensku pozhasínajú alebo bude na nich visieť čierna vlajka. Stane sa tak na protest proti návrhu na zmenu pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady.



Iniciatívu zverejnila organizácia Čierne diery, zapojili sa do nej viacerí ochrancovia kultúrneho dedičstva, správcovia hradov, vlastníci a správcovia pamiatok, mestá a obce, archeológovia, architekti či akademici.



"Je to symbolický krok k tomu, čo nás čaká, ak parlament schváli nový návrh zákona o výstavbe," vyhlásili spoločne. Systém ochrany pamiatok na Slovensku podľa iniciatívy v súčasnosti nie je dokonalý, ale transformácia na stavebné úrady "plánovaná rýchlo a bez legislatívneho, organizačného a finančného zabezpečenia" bude, ako tvrdia, znamenať paralýzu odbornej práce pamiatkarov a ohrozenie pamiatok.



"Nový zákon je veľkým nepochopením toho, čomu sa pamiatkari venujú, majú venovať a aké sú problémy pamiatok na Slovensku," upozornili s tým, že namiesto zvyšovania odbornosti a zlepšovania služieb poskytovaných občanom čaká pamiatkarov neexistujúci počítačový program a množstvo byrokracie. Kritizujú taktiež, že pripomienky odbornej verejnosti a pamiatkarov dosiaľ neboli akceptované.



Do utorňajšieho protestu sa zapoja aj pamiatky, ako hrad Strečno, Kalvária v Banskej Štiavnici, historická mestská radnica v Bardejove, Stará radnica v Bratislave, bratislavský Slavín, hrad Beckov, Budatínsky hrad či Zvolenský hrad. Zoznam sa podľa organizátorov bude zrejme ešte rozširovať.



S návrhom na zmenu krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR na špeciálny stavebný úrad pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ráta novela zákona o výstavbe.



Jej predkladatelia a ministerstvo kultúry uzavreli koncom januára dohodu, podľa ktorej v prechodnom troj- až päťročnom období od účinnosti novely bude Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR poskytovať pamiatkovým úradom záväzné stanoviská k stavebnému konaniu. Samotné stavebné, respektíve kolaudačné rozhodnutia podľa návrhu zákona budú vydávať pamiatkari. V súvislosti so zmenou postavenia pamiatkových úradov pripravuje rezort kultúry aj novelu pamiatkového zákona, kde majú byť nové právomoci detailne špecifikované.