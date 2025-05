Viaceré inštitúcie ponúkajú možnosť testovania na HIV či hepatitídu

Bratislava 21. mája (TASR) - Viaceré inštitúcie tento týždeň ponúkajú možnosť testovania na HIV či vírusovú hepatitídu typu B a C. Zapájajú sa tak do iniciatívy pri príležitosti Európskeho týždňa testovania, ktorý potrvá 26. mája. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Otestovať sa možno v 11 vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva i v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS. Rovnako na niektorých oddeleniach klinickej mikrobiológie a ďalších inštitúciách. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj svojho všeobecného lekára.



ÚVZ zdôraznil, že včasná diagnostika, dôkladná a kontrolovaná liečba umožňuje ľuďom s HIV žiť dlhý a kvalitný život. „Jediný spôsob, ako zistiť, či je niekto infikovaný vírusom HIV, je testovanie. Testovanie na HIV infekciu by nemalo byť odkladané najmä u osôb, ktoré majú obavu, že sa infikovali HIV. Testovanie je v SR prístupné každému,“ doplnil úrad.



Všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zároveň celoročne poskytujú informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom. V rámci vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva fungujú aj poradne prevencie HIV/AIDS, ktoré môže klient navštíviť osobne. Nachádzajú sa v Banskej Bystrici, v Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Žiline, Martine, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom.



V roku 2024 bolo v poradniach vykonaných 225 telefonických a 62 osobných konzultácií. Poradňu navštívilo 141 klientov, z toho bolo vykonaných 94 vyšetrení anti-HIV protilátok, ozrejmil ÚVZ.