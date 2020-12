Viaceré lyžiarske strediská ponúkajú aj večerné lyžovanie

Nízke Tatry

Jasná sever 40-80 cm dobré

Jasná juh 40-60 cm dobré

Opalisko - Závažná Poruba 20-60 cm dobré

Mýto pod Ďumbierom 30-40 cm dobré

Donovaly - Záhradište 20-40 cm dobré

Tále 30 cm veľmi dobré





Vysoké, Západné a Belianske Tatry

Štrbské Pleso 40 cm dobré

Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 30-50 cm veľmi dobré

Roháče - Spálená 40 cm veľmi dobré

Monkova dolina - Ždiar 40 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 30 cm dobré

Bachledova DENY 30-40 cm dobré

Jakubkova lúka 30 cm dobré

Janovky - Zuberec 50 cm dobré





Veľká a Malá Fatra

Vrátna - Paseky 20-40 cm dobré





Orava a Kysuce

Krušetnica 40-60 cm dobré





Stredné Slovensko

Králiky 20-40 cm dobré

Zerrenpach – Látky 20-30 cm dobré





Východné Slovensko

Jahodná 20-30 cm dobré

Levočská dolina 30 cm veľmi dobré

Bratislava 26. decembra (TASR) - Víkendový a zároveň posledný vianočný deň je v prevádzke cez 20 lyžiarskych stredísk, viaceré aj s večerným lyžovaním – napr. Donovaly, Králiky, Krušetnica, Janovky. Liptovská Teplička a Čertovica, ktoré mali dnes otvárať, posunuli štart o 1 deň. Lyžovačka sa sústreďuje zväčša do vyšších polôh.Lyžiarske podmienky sú dobré, podklad na svahoch je tvorený technickým snehom. Prírodný sneh zatiaľ chýba, včerajšie sneženie prinieslo do vyšších polôh do 5 cm nového snehu. Hrúbka snehovej vrstvy na zjazdovkách dosahuje 20 až 40 cm, v niektorých tatranských strediskách do 50 cm, viac snehu je len v horných častiach Chopka alebo v Závažnej Porube, kde premáva 2-sedačka a malý vlek.Aj v ďalších strediskách je prevádzka zatiaľ čiastočná, svahy sú otvárané na etapy. V zimných areáloch je k dispozícii 20 až 35% zjazdoviek, v Tatranskej Lomnici cez polovicu. Vďaka ochladeniu bola v noci spustená zasnežovacia technika a prevádzkovatelia budú vo výrobe technického snehu pokračovať celý víkend. Počasie je zimné – zvlášť vo vyšších polohách do rána klesali teploty hlboko pod nulu. Očakávame zlepšenie podmienok.