Viaceré mimoparlamentné strany považujú vstup SR do EÚ za správny krok

Bratislava 1. mája (TASR) – Mimoparlamentné strany a hnutia Dobrá voľba, KDH, Progresívne Slovensko (PS) či Spolu považujú členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) za výhodné. Ako uviedli pre TASR pri príležitosti 17. výročia vstupu SR do EÚ, krajina vďaka tomuto kroku získala pre svojich občanov napríklad možnosť slobodného cestovania po Európe, možnosť študovať v zahraničí cez rôzne programy, rovnosť práv či spoločnú menu.



Podľa šéfa Dobrej voľby Tomáša Druckera mnohí tieto výhody berú za samozrejmosť a stále menej si vážia, čo Slovensku vstup do európskej rodiny priniesol. Poukázal napríklad na študijný program Erasmus, ktorý využilo viac ako 100.000 Slovákov. "Vďaka členstvu v Únii máme bezvízový styk s mnohými krajinami ako napríklad USA či Kanada," uviedol.



Za dôležitý míľnik označil prijatie eura, ktorý priniesol slovenskej ekonomike stabilnejšie a bezpečnejšie prostredie. Benefitom je podľa neho jednotný trh, kam smeruje viac ako 80 percent exportu SR. Vstupom do EÚ krajina podľa Druckera získala vysoký kredit, ktorý k nám prilákal miliardové zahraničné investície.



Podľa KDH sa Slovensko vstupom do EÚ stalo rovnocenným partnerom členských krajín a podieľa sa na tvorbe procesov, ktoré ovplyvňujú ekonomický, hospodársky život a pomáhajú zvyšovať životnú úroveň Slovákov. Kresťanskí demokrati tvrdia, že vďaka členstvu v EÚ žijú Slováci v jednej z najbezpečnejších častí sveta. Vyzdvihli i využívanie výhod prepojenia vo vzdelávaní, vede, ekonomike a ďalších oblastiach.



"Musíme si pripomínať vstup do EÚ, aby sme si uvedomili a nezabudli, že predtým sa žilo omnoho ťažšie, bez takýchto dostupných možností. Je to vec základnej vďačnosti, samozrejme s vedomím národnej hrdosti," doplnilo KDH.



Europoslanec Michal Šimečka za PS povedal, že vstup do EÚ považuje za zrejme najlepšie rozhodnutie Slovenska za posledných 30 rokov. Podľa jeho slov sa tak stalo samozrejmou súčasťou bloku moderných, vyspelých a demokratických krajín. "Je to niečo, na čo môžeme byť po stáročiach hľadania vlastnej identity právom hrdí," poznamenal s tým, že napríklad vďaka rovnocennosti či spoločným hraniciam ide o hmatateľnú garanciu bezpečia či ekonomického a spoločenského rozvoja pre slovenských občanov.



Výročie vstupu do EÚ si podľa neho treba pripomínať. Poukázal napríklad na význam financií z eurofondov či z plánu obnovy. Zdôraznil, že pomoc EÚ sa ukázala aj pri pandémii, keďže sa vďaka nej obstarali očkovacie látky. Keby SR nebola v EÚ, inak by sa podľa Šimečku pozerali Slováci na 100.0000 ruských vojakov pri ukrajinskej hranici. Tvrdí, že v čase pokoja dáva Únia príležitosť rozvíjať svoj potenciál a v čase krízy nám "kryje chrbát".



Europoslanec Vladimír Bilčík za stranu Spolu poznamenal, že uplynulý rok počas pandémie mohli všetci jasne pocítiť, že vstup SR do spoločenstva najrozvinutejších európskych štátov bol absolútne kľúčovým pre zdravie, bezpečnosť a prosperitu Slovákov. Pripomenul, že vďaka spoločnému nákupu vakcín sa zaočkovala už viac ako pätina Slovákov.



"Zatiaľ čo náš najväčší sused Ukrajina čelí otvorenej ruskej vojenskej agresii, my si žijeme v mieri. Vďaka EÚ sa po pandémii môžeme tešiť na obrovskú ekonomickú vzpruhu prostredníctvom európskeho Plánu obnovy a odolnosti. Našou domácou úlohou stále zostáva čo najviac sa európskym krajinám priblížiť v kvalite života, politickej kultúre a odolnosti našich inštitúcií," dodal.