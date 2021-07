Mimovládky: Viaceré nemocnice zavádzajú o tom, že sú baby-friendly

Bratislava 15. júla (TASR) - Dvadsaťtri nemocníc na webových stránkach svojich gynekologicko-pôrodníckych a novorodeneckých oddelení uvádza nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o tom, že sú držiteľmi plakety „Nemocnica priateľská k deťom“, alebo spĺňajú kritériá iniciatívy baby-friendly nemocníc (BFHI). Vyplýva to z monitorovacej správy s názvom Baby-friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť, ktorú zverejnili občianske združenia Ženské kruhy a Mamila. Správa prináša výsledky monitoringu, realizovaného v období od 31. mája do 18. júna. TASR o tom informovala spoluautorka správy Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov.



„Takmer polovica nemocníc samozvane deklaruje, že postupujú v súlade so zásadami BFHI, alebo sú priamo držiteľmi plakety BFHI. Verejnosť je tak uvádzaná do omylu, že nemocnice podporujú dojčenie v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a že sa na pomoc s dojčením v nemocniciach môžu ženy po pôrode spoľahnúť. V skutočnosti kvalita poskytovanej starostlivosti v oblasti dojčenia v týchto nemocniciach neprešla riadnou kontrolou a záverečným auditom, takže nevieme, či je poskytovaná v súlade s pravidlami BFHI,“ skonštatovala Rašmanová. Pripomenula, že je úlohou Ministerstva zdravotníctva SR a príslušných samosprávnych krajov, aby vykonávali dohľad nad informáciami týkajúcimi sa kvality, ktoré nemocnice uvádzajú na svojich weboch, a vykonali nápravu.



Väčšina nemocníc, ktoré na stránkach uviedli nepravdivé informácie, je podľa správy v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Deväť bolo v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, pri dvoch nemocniciach bolo MZ SR spoluzakladateľom, jedna nemocnica je v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a v troch prípadoch sú ich zriaďovateľmi samosprávne kraje. Zvyšných osem nemocníc spravujú súkromné subjekty.



„Z monitoringu vyplynulo, že nemocnice používajú informáciu o vlastníctve plakety Nemocnica priateľská k deťom ako marketingový nástroj. Mnohé o plaketách informujú spôsobom, ktorým sa snažia vzbudiť pocit nadštandardnej služby alebo benefitu. Zaradenie tejto informácie viacerými nemocnicami medzi ocenenia a benefity potvrdzuje predpoklad, že prostredníctvom klamlivých a zavádzajúcich informácií sa nemocnice snažia osloviť budúce rodičky,“ komentovala Rašmanová.



Autorky správy pripomenuli, že Slovenská republika sa zaviazala BFHI zaradiť do štandardných ošetrovateľských postupov o matky a deti ešte v roku 1993, pripojením sa k medzinárodnej deklarácii Innocenti. „Napriek týmto medzinárodným záväzkom, Slovenská republika za viac ako tridsať rokov nedokázala zaviesť program BFHI v nemocniciach, a tým zaručiť, že nemocnice budú spĺňať aspoň minimálne kritériá týkajúce sa dojčenia,“ dodala Andrea Poloková z občianskeho združenia MAMILA, ktorá na správe spolupracovala.