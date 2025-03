Viaceré organizácie odmietajú plán T. Tarabu na odstrel 350 medveďov

Bratislava 31. marca (TASR) - Iniciatíva My sme les a organizácie Aevis, WWF Slovensko a Via Iuris odmietajú plán ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) na odstrel 350 medveďov. Pripomínajú, že plošný odstrel je v rozpore s medzinárodnými záväzkami, takže ministerstvo týmto krokom vedome poruší právne predpisy. Envirorezort vyzývajú na koncepčné a zmysluplné preventívne opatrenia.



Podľa organizácií je tiež vedecky preukázané, že odstrely medveďov neznižujú počet konfliktov s človekom. Poukazujú na to, že vlani bolo na Slovensku usmrtených 144 medveďov, čo je najviac za posledných 100 rokov. Napriek tomu strety s ľuďmi nezmizli, o čom svedčí aj prípad na Poľane, kde podľa predbežných informácií zahynul človek po strete s medveďom. Ide pritom o oblasť, kde bol v roku 2024 druhý najvyšší počet zabitých medveďov na Slovensku. Riešenie vidia organizácie v aktívnych preventívnych opatreniach a vzdelávaní občanov.



„Už viac ako rok sledujeme chaotické kroky štátu - prijímanie množstva zákonov, vyhlasovanie mimoriadnych situácií, a najmä najväčší počet odstrelov za posledné roky, pričom výsledkom je ďalšia tragédia. Vláda by už mohla pochopiť, že toto nie je cesta,” konštatuje Pavol Žilinčík z organizácie WWF Slovensko.



Ministerstvo podľa organizácií opakovane presadzuje nesprávne a neúčinné riešenia, ignoruje fakty aj zákony, a tým priamo prispieva k ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Rozhodnutia šéfa envirorezortu aj v prípade medveďov označujú za nekompetentné a nesystémové. Za účinné opatrenie nepovažujú ani návrh na zastrelenie ďalších 350 medveďov. Slovensko by tak za dva roky mohlo prísť podľa nich takmer o polovicu medvedej populácie a bez záruky pre občanov, že klesne počet stretov.



Ministerstvo by pritom podľa nich nemalo riešiť len dôsledky, ale najmä predchádzať problémom. Ľudia potrebujú jasné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sa správať v prírode bezpečne. Či už ide o riziká, ktoré prináša vnadenie zveri v blízkosti obydlí a turistických chodníkov, pohyb ľudí v neprehľadnom teréne, zber parožia, voľne pustené psy, pohyb mimo značených chodníkov či fotografovanie voľne žijúcich živočíchov. Prevenciu považujú za kľúčovú, venovať sa jej treba systematicky.



Minister v pondelok na sociálnej sieti, v súvislosti s prípadom pod Poľanou v Detve, informoval, že Slovensko má pozitívnu populačnú krivku medveďa hnedého, a preto je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii. Štátna ochrana prírody SR doručila podľa neho odôvodnenie na navrhovaný plošný odstrel 350 jedincov. Ako podotkol, v stredu (2. 4.) na vláde bude predložený návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch výskytu medveďa, v ktorých sa bude zjednodušený odstrel realizovať.



Dodal, že čím viac je medveďov, tým viac je stretov s človekom a viac škôd. „Som presvedčený, že tak ako zaviedli v Rumunsku, tak aj na Slovensku v dohľadnej budúcnosti zavedieme preventívnu kvótu na odstrel medveďov,“ objasnil.