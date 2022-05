Viaceré personálne voľby sa majú presunúť na budúci týždeň

Bratislava 11. mája (TASR) - Viaceré personálne voľby v Národnej rade (NR) SR sa majú presunúť na ďalší týždeň. Ide o voľbu komisárky pre deti a šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ale aj o voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa či zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Vyplýva to z vyjadrení predsedov poslaneckých klubov OĽANO Michala Šipoša a Sme rodina Petra Pčolinského.



"Predpokladám, že v pondelok (16. 5.) bude koaličná rada, kde sa definitívne dohodneme a voľby prebehnú budúci týždeň," povedal Šipoš na margo voľby komisárky a šéfa NKÚ. Hnutie má podľa jeho slov svojich kandidátov, no mená nešpecifikoval.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina uviedol, že premiér Eduard Heger (OĽANO) v utorok (10. 5.) požiadal o presunutie personálnych volieb. Pčolinský kritizuje, že už dlhšie obdobie koalícia nie je schopná zvoliť komisára pre deti. "Prekladať všetko, valiť pred sebou nejaký balvan, nechávať veci vyhniť, neviem, či je toto správne a či sa má takto riadiť štát," podotkol. V koalícii podľa neho nie je dohoda na žiadnom mene pri žiadnom poste. "Každý si ide svoje," uzavrel.