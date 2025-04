Viaceré pomáhajúce organizácie odmietajú novelu o „neziskovkách“

Bratislava 11. apríla (TASR) - Viaceré pomáhajúce neziskové organizácie odmietajú novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Označujú ju za škodlivú a upozorňujú na jej viaceré negatívne vplyvy vrátane zvýšenia administratívnej záťaže. Vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR na pozastavenie rokovania o úprave a apelujú na začatie odbornej a spravodlivej diskusie. Uviedli to zástupcovia viacerých organizácií na piatkovej tlačovej konferencii pred budovou parlamentu.



„Štát namiesto toho, aby podporil ľudí, ktorí roky suplujú jeho úlohy, ich chce trestať. Tento zákon je diskriminačný, škodlivý a veľmi nebezpečný. V našom združení robíme všetko zadarmo popri práci, často popri liečbe, lebo vieme, aký to má veľký zmysel. Nemáme zamestnancov, finančné ani administratívne oddelenia, ani kapacity navyše. Každá hodina, ktorú by sme museli venovať novej administratíve, je hodinou, ktorú nevenujeme pacientke,“ poznamenala predsedníčka občianskeho združenia Amazonky, ktoré pomáha pacientkam s rakovinou prsníka, Dominika Kormanová.



Na zvýšenie administratívnej záťaže v prípade prijatia novely poukázala tiež Simona Stískalová z Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. „Zákon sa nedotkne len organizácií, dotkne sa predovšetkým ľudí,“ podotkla. Ilustrovala to na príklade pacientky v hospici, za ktorou denne prichádzajú lekári, sestry či dobrovoľníci a pomáhajú jej. „A teraz si predstavte, že práve títo ľudia namiesto toho, aby stáli pri pacientke, sedia v kancelárii a plnia nové povinnosti, ktoré im zákon ukladá, odpovedajú na infožiadosti, sumarizujú mená darcov, ktorí možno práve pre túto povinnosť pomoc radšej prestanú poskytovať,“ skonštatovala.



Návrh skritizoval aj riaditeľ organizácie Depaul Slovensko venujúcej sa pomoci ľudom bez domova Jozef Kákoš. Namietal tiež navrhovanú povinnosť zverejňovať darcov. „Ak budeme musieť zverejňovať každé jedno meno, hrozí nám, že ľudia sa rozhodnú radšej neprispievať. Nebudú sa totiž možno cítiť komfortne v tom, byť označení za niekoho, kto pomáha ľuďom bez domova, takto verejne. Môže im tiež hroziť administratíva navyše, ktorej nebudú chcieť byť vystavení,“ podotkol.



Prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR Marek Machata označil úpravu za festival zlých riešení. Kritizoval okrem iného zámer týkajúci sa regulácie lobingu. Myslí si, že v prípade, ak má organizácia 1000 členov, nie je možné zabezpečiť, aby žiadny z nich niekoho neovplyvňoval. „A povedal by som, že keď idem s niekým na obed, napríklad v parlamente, a snažím sa presadiť lepšie práva pre občanov so zdravotným postihnutím, tak to nie je lobing, ale je to niečo, z čoho nemám prospech ja alebo moja organizácia, ale státisíce občanov so zdravotným postihnutím,“ argumentoval.



Organizácie namietali tiež chýbajúcu diskusiu k novele. Nesúhlas s návrhom vyjadrila i Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, pripomenul to jej člen Marcel Zajac. Upozornil na to, že k úprave nebol štandardný legislatívny proces, ale ide o poslanecký návrh. Vyzval zákonodarcov, aby návrh odmietli. Na pozastavenie rokovania a začatie serióznej diskusie apelovala aj predsedníčka občianskeho združenia Fórum života Marcela Dobešová. Rovnako tlmočila viaceré výhrady k legislatíve.



Novela je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.