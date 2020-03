Viaceré predmetové olympiády sa neuskutočnia v pôvodných termínoch

Bratislava 16. marca (TASR) – Viaceré predmetové olympiády, ktoré sa mali konať počas druhej polovice marca, sa v pôvodných termínoch neuskutočnia. Vyplýva to z rozhodnutia ústredného krízového štábu, o ktorom informuje na svojej internetovej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Predmetové olympiády, ktoré sa mali konať do 27. marca, sa v pôvodnom termíne neuskutočnia. Ide napríklad o okresné kolo pytagoriády (24. – 25. 3.), krajské kolo dejepisnej olympiády (24. 3.), celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku (24. – 25. 3.) či krajské kolo biologickej olympiády kategórie C (26. 3.). "Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny," uvádza sa na webe rezortu školstva.



Realizáciu celoštátneho kola olympiády v informatike a krajského kola geografickej olympiády, kategórie A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. "Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom," uviedol rezort školstva.



Na všetkých školách a v školských zariadeniach je od pondelka až do 27. marca prerušené vyučovanie. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu. Situácia je zapríčinená šírením respiračného ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom. V tejto súvislosti sa napríklad presúvajú aj termíny písomných a ústnych maturitných skúšok a platí zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.