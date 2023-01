Viaceré samosprávy po celej SR vypli na protest verejné osvetlenie

Bratislava 30. januára (TASR) - Viaceré mestá a obce po celom Slovensku zhasli o 19.00 h na polhodinu verejné osvetlenie. Ide o protest, ktorým chcú upozorniť, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie mnohých ich základných úloh. Do demonštrácie sa podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka zapojilo minimálne 75 percent samospráv.



Verejné osvetlenie zhasli napríklad v Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, Prievidzi či v Partizánskom. "K protestu sa symbolicky pripojilo aj 43 miest a obcí, ktoré z technických dôvodov nemohli vypnúť verejné osvetlenie," uviedol pre TASR Kaliňák.



Samosprávy vo svojom vyhlásení uviedli, že sú obeťami zlých rozhodnutí vlády a čo aktuálne najviac potrebujú, je rýchla a efektívna pomoc vládneho kabinetu. Očakávajú riešenia, ktoré im pomôžu s vysokými účtami za jeseň a zimu minulého roka. Rovnako chcú, aby im vláda priblížila pomoc aj v tomto roku a nezabudla ani na samosprávy, ktoré využívajú biomasu, pelety či drevoštiepku.



"Očakávame, že pomoc nebude formou refundácie, lebo od mnohých samospráv na pokraji priepasti nemôžeme očakávať, že si zoberú úvery a potom budú čakať na ich preplatenie od štátu," povedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



Združenie pripomína, aby sa na pomoc nezabudlo na ďalší rok, v ktorom samosprávy budú dostávať ročné zúčtovanie za tento rok. "Lebo ani toto nemusí byť o zvládnuteľnej finančnej výške," podotkli zo ZMOS-u.



Vláda samosprávam deklarovala pomoc s energokrízou. Od 1. januára do 31. marca má byť cena elektrickej energie pre samosprávy zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatthodinu a pri plyne na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne má 80 percent z toho preplatiť štát.



So zástupcami samospráv sa v uplynulých dňoch stretol dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Informoval ich, že pomoc pôjde cez schému, ktorá fungovala už vlani v decembri. O prvé kompenzácie za január bude možné požiadať v priebehu februára.