Viaceré stavby sa v sobotu v rámci Hodiny Zeme zahalia do tmy

Bratislava 26. marca (TASR) - Viaceré stavby na Slovensku sa v sobotu v rámci Hodiny Zeme zahalia do tmy. Štandardné osvetlenie vypnú od 20.30 do 21.30 h napríklad Bratislavský hrad, vyhliadková veža UFO, hrady či mosty. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí planéta. Tohtoročná Hodina Zeme bude hodinou solidarity s ľuďmi a planétou.



Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vypne osvetlenie Oravského hradu. Na hodinu zhasnú aj hrady Budatín a Strečno v správe Považského múzea v Žiline. Kysucká knižnica v Čadci zhasne svetlo vo všetkých svojich priestoroch.



V sobotu vypne vonkajšie osvetlenie aj Bojnický zámok. Hodinu Zeme si v Prešove pripomenú zhasnutím verejného osvetlenia aj Mosta Vydumanec, ktorý je súčasťou diaľnice D1 Prešov.



Do celosvetovej akcie sa zapojí aj Národná diaľničná spoločnosť. Osvetlenie vypne nielen na Moste Vydumanec, ale aj na estakáde D1 v Považskej Bystrici.



Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) organizuje v rámci Hodiny Zeme podujatie pre rodiny s deťmi na Primaciálnom námestí v Bratislave. Súčasťou podujatia bude maľovanie lesa, ktorý bude viditeľný až potom, ako zhasne osvetlenie Primaciálneho námestia, Primaciálneho paláca a Starej radnice. Akcia sa začína od 17.00 h, nočná galéria sa rozsvieti o 20.30 h.



"Našou snahou je chrániť prírodu, no to je možné len v mieri. V týchto náročných časoch chceme na Hodinu Zeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi a s planétou. Symbolickým zhasnutím pamiatok, reklamných pútačov či svetiel v domácnostiach na jednu hodinu pozývame ľudí z celého sveta, aby sa spojili a volali po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých," uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat. Pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty.