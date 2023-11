Viaceré strany chcú kandidovať v eurovoľbách, o kandidátkach rokujú

Bratislava 5. novembra (TASR) - Viaceré strany už avizovali záujem uchádzať sa o dôveru voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. O mandát sa chcú opätovne uchádzať aj niektorí súčasní slovenskí europoslanci, napríklad z hnutí Progresívne Slovensko (PS) či Republika. Zloženie kandidátnych listín ešte strany neprezentovali.



PS pre TASR potvrdilo záujem niektorých svojich europoslancov o opätovnú kandidatúru. "O zostavení kandidátky do európskych volieb bude čoskoro rokovať naše predsedníctvo," dodalo hnutie. Priblížilo tiež, že neuvažuje o prípadnej spoločnej kandidátke s inou stranou.



Kandidátku hnutia Republika povedie jeho predseda a súčasný europoslanec Milan Uhrík. "Presný zoznam kandidátov zverejníme neskôr, rovnako tak aj politický postup do volieb," uviedlo hnutie pre TASR.



O dôveru voličov v eurovoľbách sa plánuje uchádzať aj Hlas-SD. Chce ponúknuť kompetentné a suverénne zastupovanie slovenských záujmov v Európskej únii. Zložením kandidačnej listiny sa bude strana podľa vlastných slov zaoberať "v primeranom čase".



Kandidovať bude aj Aliancia. Pre TASR strana uviedla, že kandidátna listina je predmetom rokovaní. Ani Aliancia podľa vlastných slov neuvažuje o spájaní sa či spoločnej kandidátke s inými subjektmi.



Demokrati sa plánujú eurovoľbám venovať na svojom sneme 2. decembra. "Aktuálne sú rokovania o eurovoľbách v začiatočnej fáze, tému bude predsedníctvo vrátane členskej základne detailnejšie preberať na pripravovanom sneme," uviedla strana.