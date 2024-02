Viaceré strany ešte rokujú o podobe kandidátnej listiny do eurovolieb

Bratislava 16. februára (TASR) - Viaceré strany a hnutia ešte rokujú o podobe kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). Predstaviť kandidátov plánujú v blízkej dobe.



Strana Hlas-SD pre TASR uviedla, že sa momentálne sústreďuje na prezidentské voľby. Do eurovolieb chce však ponúknuť kandidátov, ktorí budú presadzovať národnoštátny záujem Slovenska.



Hnutie Slovensko plánuje zverejniť mená lídra aj osobností na kandidátke až pri jej predstavovaní. KDH by malo o kandidátke a postupe rozhodnúť na celoslovenskej rade hnutia v sobotu (17. 2.).



Mimoparlamentná strana Aliancia by mala o kandidátke i volebnom lídrovi rovnako rozhodnúť na zasadnutí rady. Konať sa má 24. februára. "Strana Maďarskej aliancie postaví vlastnú kandidátku do eurovolieb," uviedla pre TASR strana.



ĽSNS potvrdila, že bude rokovať aj s externými subjektami a osobnosťami. "Momentálne sme v štádiu prípravy kandidátnej listiny. Celú kandidátku vrátane lídra predstavíme po jej dokončení," uviedol pre TASR Martin Beluský zo strany.