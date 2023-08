Viaceré strany ocenili rozhodnutie I. Korčoka kandidovať za prezidenta

Bratislava 30. augusta (TASR) - Politické strany Progresívne Slovensko (PS), SaS, Demokrati aj OĽANO a priatelia ocenili rozhodnutie Ivana Korčoka kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. K jeho podpore sa, rovnako ako Modrí, Most-Híd, zatiaľ nevyjadrili. Líder Republiky Milan Uhrík, naopak, tvrdí, že Slovensko nepotrebuje druhú Zuzanu Čaputovú v nohaviciach. Smer-SD Korčoka odmieta. Hlas-SD mu pripisuje ako členovi posledných vlád zodpovednosť za stav Slovenska.



"Som rád, že sa Ivan Korčok rozhodol kandidovať. A je podľa môjho názoru aj správna cesta, že sa rozhodol ísť občianskou cestou a zbierať podpisy," uviedol predseda PS Michal Šimečka. Dodal, že viac sa k prezidentským voľbám strana bude vyjadrovať až po voľbách do Národnej rady SR.



SaS sa o podpore prezidentského kandidáta rozhodne až po parlamentných voľbách. "Je viac ako zrejmé, že Ivan Korčok je pre nás hodnotovo blízky kandidát," skonštatovala.



Demokrati vyzdvihli, že do zápasu o prezidentský úrad nastupuje podľa ich slov prvý demokratický kandidát. "Veríme, že takýchto osobností bude pribúdať a občania si budú môcť vybrať v kvalitnej a spravodlivej politickej súťaži založenej na demokratických princípoch," skonštatovala strana.



Hnutie OĽANO a priatelia verí, že vo finále si demokraticky a protikorupčne cítiaci voliči budú môcť vybrať z viacerých dobrých kandidátov. "Od budúceho prezidenta či prezidentky očakávame najmä to, že nebude odtrhnutý od reality dennodenného života ľudí na celom Slovensku a bude zastupovať záujmy všetkých čestných ľudí, nielen svojich obľúbencov," uviedlo.



Pre stranu Modrí, Most-Híd je dôležité, aby post hlavy štátu zastávala osoba, ktorá vyznáva základné princípy demokratického právneho štátu. "Osoba, ktorá našu krajinu bude zastupovať dôstojne v zahraničí a nespochybní súčasnú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska," načrtli. Otázke o voľbe hlavy štátu sa plánujú venovať po parlamentných voľbách.



Smer-SD považuje Korčoka za typického prezliekača kabátov. "Smer-SSD hovorí veľmi jasne - ďakujeme, neprosíme. Hlavou štátu - Slovenskej republiky musí byť človek realizujúci suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, bojujúci za mier a schopný odmietnuť cudzie záujmy poškodzujúce Slovensko. Pán Ivan Korčok nespĺňa ani jednu z týchto požiadaviek," vyhlásili v stanovisku.



Hlas-SD tvrdí, že Korčok ako nominant SaS vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera nesie spoluzodpovednosť za katastrofálny stav Slovenska. "Ambíciou Hlasu bude ponúknuť alebo podporiť kandidáta, ktorý bude na jednej strane garantom zotrvania Slovenska v Európskej únii a NATO, ale na druhej strane bude citlivo vnímať problémy každého jedného človeka a aktívne konať tak, aby sa jeho život zlepšoval," uvádza strana v stanovisku.



Podľa Uhríka treba v prezidentskom úrade človeka, ktorý sa za Slovensko odvážne postaví. "Čiže opak Korčoka," podotkol na sociálnej sieti.



Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky na päť rokov. Kandidátov na prezidenta navrhuje podľa Ústavy SR najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Súčasnej prezidentke SR Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať.



Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok chce ísť do prezidentských volieb ako občiansky kandidát. Záujem kandidovať a začiatok zberu podpisov už avizoval aj diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš.