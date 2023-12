Viaceré strany podporujú prístupové rokovania Ukrajiny a EÚ, SNS nie

Bratislava 13. decembra (TASR) - Strana Hlas-SD podporuje mandát, s ktorým ide premiér Robert Fico (Smer-SD) na samit EÚ. Fico pred odchodom uviedol, že Slovensko nebude brániť EÚ v rozhodnutí otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou. SNS s týmto postojom nesúhlasí. Predseda SNS Andrej Danko si myslí, že EÚ by sa nemala rozširovať o problematické krajiny, obzvlášť tie, kde je konflikt. Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a SaS podporujú prístupové rokovania Ukrajiny o vstupe do EÚ.



Danko prezentoval podľa svojich slov "principiálny postoj SNS" o tom, že EÚ by sa nemala rozširovať o problematické štáty, "nedajbože" na území ktorých je konflikt. "Nevidíme dôvod, aby sa predseda vlády Fico za našu koalíciu hlásil k myšlienke, že Ukrajina má možnosť otvoriť prístupové rokovania do EÚ. Najprv treba, aby sa konflikt skončil tak, aby sme neboli ohrození," povedal na tlačovej konferencii.



Danko chce žiadať Fica, aby neuvažoval o podpore vstupu Ukrajiny do EÚ. "Najprv sa musí skončiť konflikt, potom sa dá s týmto štátom rokovať," povedal. "To, že máme iný názor ako Smer-SD a Hlas-SD, neznamená, že sa nevieme v koalícii dohodnúť, ale náš politický postoj je jasný," dodal. Premiér však má podľa neho právo zaujať pozíciu.



"Predseda vlády prezentoval, že Slovensko nebude brániť EÚ v otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou," reagovala pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Odkázala, že Hlas-SD podporuje mandát, s ktorým ide predseda vlády na samit.



PS podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ, no pripomína, že musí najskôr prejsť prístupovými rokovaniami. "Sú otázky, ktoré potrebujeme doriešiť, ako napríklad prerozdelenie kohéznych fondov či podporu pre poľnohospodárstvo, ale nemôže to byť prekážkou. Podobnými procesmi sme si prešli aj predtým, keď vstupovala do EÚ naša časť strednej Európy," povedal pre TASR poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS). Ukrajina podľa neho ukázala, že pre európske ideály urobila možno viac ako ktokoľvek iný a je pripravená za ne bojovať a umierať. "Jednoznačne do európskeho sveta patrí," dodal. Ficov postoj k tomu, že prístupové rokovania s Ukrajinou sú politickými gestom, považuje Valášek za trápne. Premiér si má podľa neho stáť za svojím názorom.



SaS plne podporuje prístupové rokovania s Ukrajinou. "Premiér sa vyjadril, že to podporuje tiež. Všetko ostatné, čo v tejto téme dodáva, je len hmla pre jeho voličov, z ktorých časť je protiukrajinsky naladených a on ich nechce stratiť," uviedla pre TASR podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (SaS).



Opozičné KDH uviedlo, že Ukrajina je suverénny štát, ktorý má právo slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti. "V tejto bezprecedentnej situácii je správne hovoriť o stratégii integrácie Ukrajiny do zjednotenej Európy. Ukrajina však musí splniť všetky kritériá tak, ako ich stanovujú európske zmluvy a tak ako sme ich museli splniť aj my," uviedla pre TASR hovorkyňa KDH Lenka Halamová. Hlavnou otázkou podľa KDH musí byť, ako spoločne pomôcť Ukrajine v jej zápase o územnú celistvosť a suverenitu a ako pomôcť jej ľudu.



Fico v stredu informoval parlamentný európsky výbor, že Slovensko nebude v žiadnom prípade brániť rozhodnutiu EÚ, aby otvorila rokovania s Ukrajinou. Vníma to však ako politické gesto, ktoré treba brať na vedomie. "Všetci vnímame a hovoríme to veľmi otvorene, že ide o politické rozhodnutie, nemá to nič spoločné s realitou, Ukrajina nie je absolútne pripravená na otvorenie negociácií," vyhlásil.