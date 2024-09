Viaceré strany ponúkajú mladým činnosť v mládežníckych organizáciách

Bratislava 14. septembra (TASR) - Viaceré politické strany na Slovensku združujú v rámci svojich štruktúr aj mládežnícke organizácie. Ich názvy sú inšpirované materskou politickou stranou a aj financované sú zväčša priamo zo strany.



Koaličná SNS má organizáciu Mládež SNS, ktorá je podľa hovorkyne strany Zuzany Škopcovej financovaná podľa potreby rozhodnutím predsedníctva SNS. "Mládež SNS združuje všetkých mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť a spoločne vytvoriť hrdé a krajšie Slovensko," píše sa na webe národniarov.



Ďalšie koaličné strany Smer-SD a Hlas-SD neodpovedali na otázky TASR o mládežníckych organizáciách. Na sociálnej sieti sa k aktivitám Smeru-SD hlási združenie Mladí sociálni demokrati. Opozičné PS odpoveď tiež nezaslalo, na sociálnej sieti však figuruje organizácia Mladí Progresívci, ktorá sa vyjadruje k aktuálnym témam.



SaS zriadila organizáciu Mladí Saskári, ktorá má približne 150 členov. "Náš primárny cieľ je zapojiť schopných a aktívnych mladých ľudí do verejného života na Slovensku," uviedol predseda Mladých Saskárov Nikolas Prejsa. Členovia majú možnosť podieľať sa na legislatívnych návrhoch, viacerí sú poslaneckými asistentmi. "Nie sme mládežnícka organizácia, ktorá sa od strany dištancuje, ale naopak, hlási sa k všetkým jej rozhodnutiam a hodnotám," dodal Prejsa. Organizácia je financovaná stranou SaS.



Desiatky členov má mládežnícka organizácia hnutia Slovensko s názvom Mladí Slovensko. "Zatiaľ ide o neformálne združenie, ktoré bude časom pretransformované na občianske združenie. Financované bude z prostriedkov hnutia, ďalej z dvoch percent z daní, grantov a príspevkov," uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



Ani opozičné KDH neodpovedalo na otázky o svojej organizácii mladých. Hnutie je späté s organizáciou Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, ktorá na svojom webe prezentuje, že je najstaršou mládežníckou politickou organizáciou na Slovensku. Jej snahou je budovať novú generáciu konzervatívnych lídrov.



Mimoparlamentná strana Demokrati vytvorila v apríli mládežnícku organizáciu Generácia D. Prezentuje ju ako most medzi mladými a predsedníctvom strany, s ktorými sa pravidelne stretávajú. "Aktivity organizácie sú rovnako ako všetky stranícke činnosti hradené z členských príspevkov a príspevkov sympatizantov. Momentálne je v Generácii D 60 mladých," uviedla hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.



Mládežnícku organizáciu Mladí Republikáni má mimoparlamentné hnutie Republika. "Túto organizáciu postupne budujeme a rozvíjame jej činnosť tak, aby sme dokázali priblížiť vlastenecké hodnoty mladej generácii jazykom, ktorému mladí lepšie rozumejú. Zatiaľ sú to desiatky členov," priblížil hovorca Ondrej Ďurica.