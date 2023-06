Viaceré strany zverejnili transparentné účty, minúť môžu 3 milióny eur

Bratislava 4. júna (TASR) - Viaceré politické strany už zverejnili svoje transparentné účty v súvislosti s financovaním volebnej kampane pred septembrovými parlamentnými voľbami. Adresy účtov sú zverejnené na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Strany môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur s DPH.



Transparentný účet majú prístupný strany Hlas-SD, ĽSNS, KDH, zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana, takisto hnutie OĽANO a priatelia, Republika, SaS, Sme rodina, Smer-SD, Aliancia a Progresívne Slovensko. Strana alebo koalícia, ktorá bude vynakladať na kampaň financie, ich musí viesť na osobitnom platobnom účte. Musí ísť o účet, ktorý patrí konkrétnej osobe a ktokoľvek má prístup k prehľadu transakcií.



Na transparentný účet môže strana vkladať peniaze výlučne prevodom z iného účtu. "Rovnako platí, že politická strana môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu," upozorňuje rezort vnútra. Na jeho požiadanie musí strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého prišiel dar. Na transparentný účet možno vložiť peniaze najneskôr do 48 hodín predo dňom konania volieb.



Ak potrebuje strana zaplatiť v hotovosti, musí najprv vybrať peniaze z transparentného účtu. "Politická strana je však v takomto prípade povinná viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov," priblížilo MV. Politická strana musí doručiť najneskôr v 30. deň po voľbách záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň.



"Do limitu nákladov politickej strany sa okrem nákladov vynaložených na volebnú kampaň započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb," informuje MV. Do nákladov sa ráta tiež rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.



Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ich má vyhlásiť v piatok 9. júna. Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR.