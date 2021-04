Viaceré ubytovacie zariadenia vo V. Tatrách sú pripravené na otvorenie

Vysoké Tatry 17. apríla (TASR) – Mnoho menších ubytovacích zariadení ako penzióny či apartmány vo Vysokých Tatrách potvrdili svoje otvorenie v súvislosti s pondelkovým (19. 4.) uvoľňovaním protiepidemických opatrení. Väčšie hotely vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa doplnkových služieb ako reštaurácie či wellness ešte váhajú. Pre TASR to uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Odhaduje, že z celkovej ubytovacej kapacity bude dostupných 30 až 50 percent. „Celé obdobie sa potýkame s tým, že pravidlá a detaily sú oznamované neskoro, hotelieri sa nevedia tak promptne zariadiť,“ uviedla. Na druhej strane však už podľa nej majú skúsenosti s nastavovaním bezpečnostných pravidiel. „Avšak apelujeme aj na návštevníkov a turistov na ich dodržiavanie. Turisti nám chýbali dlhé mesiace, a veríme že aj hory im, preto by sme neradi pre porušovanie predpisov znovu strediská zatvárali,“ doplnila.



Turistom budú k dispozícii aj Tatranské informačné kancelárie v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, ktoré spravuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Verejná hromadná doprava, predovšetkým autobusy, rušia prázdninový režim, a budú spoje prevádzkovať podľa bežného cestovného poriadku.



OOCR pripomína, že v najvyššie položených horských strediskách na Slovensku je ešte stále dostatok snehu. Keďže COVID automat od budúceho týždňa umožňuje prevádzku lyžiarskych stredísk s výnimkou kabínkových lanoviek, v Jasnej a vo Vysokých Tatrách pripravujú obnovenie prevádzky. „Lyžiarske strediská Jasná a Štrbské Pleso otvoríme od 22. do 25. apríla. Na lyžovanie bude podľa COVID automatu potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie všetkých základných preventívnych pravidiel,“ uviedol Matej Hulej zo spoločnosti Tatry Mountain Resorts. V prípade ideálneho vývoja okolností podľa neho nie je vylúčené ani sprevádzkovanie najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku – v Lomnickom sedle. Od štvrtka (22. 4.) do konca apríla tiež pre turistov sprístupnia Tatranský ľadový dóm na Hrebienku.