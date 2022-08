Lepšie bývanie: Viaceré univerzity rekonštruujú ubytovacie zariadenia

Na archívnej snímke vysokoškolský internát Družba Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 14. augusta (TASR) – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory študentských domovov. Napríklad na Mlynoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne počas celého roka, potvrdila pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež 23 študovní.spresnila Miller.Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra.dodala Miller.Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov.spresnil pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský. Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca mesiaca.Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Cena renovácie je približne 250.000 eur.Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce.dodal pre TASR hovorca univerzity Matúš Demko.