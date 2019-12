Viacerí členovia Rady ÚVO volajú po dovymenovaní chýbajúcich členov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Štyria členovia Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) žiadajú dovymenovanie chýbajúcich členov rady. Obávajú sa, že rada nebude schopná prijímať rozhodnutia. Pod listy premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) a šéfovi ÚVO Miroslavovi Hlivákovi sa podpísali členovia rady Milan Brach, Eva Hečková, Marek Vladár a Nina Komorníková. Tvrdia, že situácia má dlhodobo negatívny vplyv na riadne a efektívne fungovanie rady.



"V liste podpísaní členovia rady vymenovaní vládou by svoj skutočný verejný záujem mali preukázať činmi, napríklad ochotou zverejňovať svoje hlasovanie v rade a vysvetľovať verejnosti, prečo daný názor v rámci hlasovania uplatnili. Práve odbornými a morálne bezúhonnými kandidátmi, ktorí konajú vo verejnom záujme, by rada úradu potrebovala doplniť svoje zloženie," reagoval predseda ÚVO.



Podľa Hliváka je na zodpovednosti vlády, ktorá vymenúva externých členov rady, teda väčšinu, kedy tak urobí. "Mne prislúchajúce dve nominácie oznámim verejnosti s ohľadom na výkon poctivej a odbornej služby verejnosti," doplnil.



Žiadosť členov rady prichádza po tom, ako predseda Hlivák vyzval podpredsedu Juraja Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dôvodom sú medializované informácie o nezákonnom postupe jeho advokátskej kancelárie. Hlivák mu dal čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vlády. Ak sa funkcie nevzdá, predloží návrh na jeho odvolanie vláde.



Rada úradu má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. Od septembra 2018 tvorí radu len šesť členov, upozornili na to signatári listu. TASR požiadala o reakciu aj Úrad vlády SR.