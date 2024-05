Viacerí ministri aj politici si pripomenuli výročie vstupu SR do EÚ

Bratislava 1. mája (TASR) - Viacerí ministri si pripomenuli 20. výročie vstupu SR do EÚ. Poukázali na rôzne pozitíva prameniace z členstva. Apelovali aj na potrebu presadzovania štátnych záujmov a požiadaviek v rámci EÚ. Vyplýva to z ich vyjadrení na sociálnej sieti.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je podľa vlastných slov na členstvo SR v EÚ hrdý. "Slovensko je historicky aj hodnotovo pevnou súčasťou európskej rodiny," povedal. Zároveň skritizoval niektoré návrhy v europarlamente. Na prvom mieste podľa neho musia byť záujmy Slovenska. Členstvo ocenil aj minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Poukázal na prínos európskych zdrojov. "Vďaka EÚ a eurofondom sme vybudovali 238 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest," dodal.



Aj šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje členstvo v EÚ za kľúčové. Myslí si, že Slovensko sa musí v rámci spoločenstva učiť lepšie presadzovať vlastné záujmy. "Z pohľadu rezortu školstva je rozhodne najväčšou výzvou odchod množstva mladých ľudí do zahraničia. Aj to je dôsledok slobody, vytvára na nás všetkých tlak, aby sme mladým ponúkali kvalitnejšie vzdelávanie aj lepšie príležitosti na dobrý život," dodal. Vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) označil vstup Slovenska do EÚ za dôležitý míľnik.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zase Úniu považuje za spoločnosť, ktorá dokáže budovať prosperitu a stabilitu v Európe. Šéf envirezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) vníma členstvo ako príležitosť môcť Európu spoluvytvárať. Treba z toho podľa jeho slov vyťažiť čo najviac. "Prosperujúca, bezpečná a slobodná Európa, rešpektujúca identitu národných štátov je dobrý projekt, ktorý je však v ohrození," doplnil. Skritizoval, že EÚ sa začala využívať aj ako nástroj na presadzovanie čoraz absurdnejších politík "proti vôli ľudí a národných štátov".



Výročie vstupu SR do EÚ si pripomenuli aj ďalší politici. Expremiér a podpredseda strany Demokrati Eduard Heger považuje členstvo v EÚ za životný záujem Slovenska. V tejto súvislosti skritizoval súčasnú vládu pre zhoršenie vzťahov s kľúčovými partnermi. Aj neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok vyzdvihol členstvo SR v EÚ. "Mier je tam, kde je EÚ," poznamenal. Rovnako skritizoval postoje kabinetu. Myslí si, že je na mieste kriticky problémy pomenovávať, no nie na základe ideologických hesiel.