Viacerí ministri sa nestotožňujú s cestou premiéra do Moskvy

Bratislava 7. mája (TASR) - Viacerí ministri sa nestotožňujú s cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Hovoria o riziku pokazenia imidžu v zahraničí. Vyplýva to z ich vyjadrení pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu.



Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) by podľa vlastných slov do Moskvy na oslavy v súčasnej situácii nevycestoval. Myslí si, že to nie je vhodné minimálne z bezpečnostného hľadiska. O programe šéfa kabinetu Migaľ informácie nemá. „Je to v gescii výhradne úradu vlády a premiéra,“ povedal.



Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) mieni, že na Slovensku existuje dosť miest, kde si je možné dôstojne uctiť padlých príslušníkov Červenej armády. Obáva sa, že Ficova cesta pokazí imidž Slovenska v zahraničí. „Možno, že pre stranu Smer je táto cesta dobrá, ale pre Slovensko nie,“ okomentoval.



Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje cestu do Moskvy za rozhodnutie premiéra. „Ide si tam uctiť spomienku druhej svetovej vojny alebo teda víťazstva nad fašizmom,“ podotkol. Zdôraznil, že Hlas-SD rozdeľuje spomienku na obete, 8. máj vníma ako sviatok oslobodenia Československa a ukončenia druhej svetovej vojny. „Ale nespájame to s podporou súčasného ruského režimu,“ dodal.



Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.