Mnohí lekári vyšetria zrak zadarmo, chcú poukázať na význam prevencie

Bratislava 8. marca (TASR) – Oční lekári vo viacerých slovenských mestách zmerajú záujemcom v rámci Svetového týždňa glaukómu vnútroočný tlak. Poukázali na to, že až polovica ľudí s diagnózou zeleného zákalu, teda glaukómu, o svojom ochorení nevie a diagnóza sa zistí v pokročilom, už nezvratnom štádiu ochorenia. Keďže zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou straty zraku, chcú tak poukázať na dôležitosť prevencie.



Ochorenie postihuje zrakový nerv a v pokročilom štádiu sa končí úplnou stratou zraku. „Pacient väčšinou spozoruje, že sa niečo deje, až keď príde o 40 percent zraku. Takéto poškodenie zraku je už, žiaľ, trvalé, je potrebné si uvedomiť, že včasná diagnostika a vhodná liečba dokážu ochorenie výrazne spomaliť,“ uviedla lekárka a prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti Erika Vodrážková, podľa ktorej zelený zákal predstavuje závažný, nielen medicínsky, ale aj sociálno-ekonomický problém vyspelých krajín sveta.



Rizikovou skupinou sú jedinci nad 40 rokov so systémovými cievnymi chorobami, akými sú nízky krvný tlak, migréna či Raynaudov syndróm, ale aj tí, u ktorých sa v rodine glaukóm vyskytuje. Odborníci preto zdôrazňujú, že včasná diagnostika a správna liečba môžu progresiu ochorenia výrazne spomaliť a v konečnom dôsledku aj zachrániť zrak.



Projekt bezplatného merania vnútroočného tlaku v rámci Svetového týždňa glaukómu odborne zastrešuje Slovenská glaukómová spoločnosť. Svetový týždeň glaukómu sa začína v nedeľu a potrvá do 14. marca.