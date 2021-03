Viacerí odborníci hodnotia čiastočné otvorenie škôl ako správne

Bratislava 15. marca (TASR) - Viacerí odborníci s odstupom času hodnotia čiastočné otvorenie škôl ako správne a v danej situácii ako jediné možné riešenie. Od 8. marca sú školy prednostne otvorené pre deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať dištančne. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Je tu množstvo ľudí, ktorí musia byť fyzicky v práci. Nejde tu len o lekárov a zdravotnícky personál, ale sú tu aj policajti, hasiči, pekári, predavačky, zamestnanci odpadového hospodárstva, vodiči a iní. Aby sme im to mohli umožniť, s odborníkmi sa nám na rokovaní vlády podarilo presadiť toto čiastočné otvorenie škôl, aby sa mohli ich deti prezenčne vzdelávať," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Okrem týchto detí sa však v praxi ukázala potreba vyjsť v ústrety aj rôznym individuálnym prípadom.



Jednou z hlavných obáv čiastočného otvorenia bolo riziko nákazy novým koronavírusom. Odborníci spolu s ministerstvom školstva už koncom augusta pripravili COVID školský semafor. Ten slúži ako manuál pre školy, čo majú robiť v jednotlivých prípadoch, ak sa na škole objaví podozrenie z nákazy. Zároveň upozorňuje na to, že hlavné slovo v jednotlivých prípadoch má regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže po zvážení zatvoriť konkrétnu triedu alebo v krajnom prípade celú školu. "Otvorenie škôl bolo veľmi dôsledne premyslené a urobené so všetkou vážnosťou. Spolu s kolegami sme umožnili otvorenie len najnutnejšej časti škôl, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre rozvoj detí," uviedla hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť všeobecného lekárstva pre deti a dorast Elena Prokopová. Ako ďalej tvrdí, zároveň sa nastavili prísne pravidlá a podmienky, aby sa zabezpečilo čo najbezpečnejšie prostredie v školách a eliminovalo sa riziko na čo najmenšiu možnú mieru.



Rezort školstva tvrdí, že čiastočné otvorenie škôl sa nepodpísalo pod zhoršenie sa epidemiologickej situácie, potvrdzujú to aj údaje z Úradu verejného zdravotníctva SR. Z ich dát totiž vyplýva, že zo všetkých pozitívne testovaných tvorili žiaci základných škôl minulý týždeň menej ako pol percenta. Februárové dáta poukazujú na to, že zo 139.000 pozitívne testovaných počas mesiaca bolo 450 detí do desiatich rokov. Z toho bolo približne len 200 žiakov prvého stupňa základných škôl. Rezort školstva poukazuje, že nie je dokázané, že by sa pozitívne nakazené deti infikovali práve v školách.



Ako upozorňuje odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry, nový koronavírus nie je jediná pandémia, ktorá deti v súčasnosti ohrozuje. "Nemôžeme prehliadať ďalšie štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti od internetu, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivácie a epidémiu detskej obezity," dodal Krčméry. Zároveň poukázal aj na príklady zo zahraničia, kde väčšina európskych krajín má čiastočne alebo úplne otvorený aspoň prvý stupeň základných škôl.