Viacerí poslanci ocenili správu ombudsmanky a vyzdvihli jej úrad

Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanec Ondrej Dostál (SaS) ocenil, že ombudsmanka Mária Patakyová sa venuje aj témam, ktoré neprinášajú politické body. Podčiarkol, že k jej zvyčajne rozsiahlej agende v uplynulom roku pribudlo množstvo problémov v oblasti zásahu do ľudských práv a slobôd v súvislosti s opatreniami na boj s pandémiou. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek poznamenal, že práve ombudsmanka hrá kľúčovú úlohu pri hľadaní hranice v otázke zásahu do ľudských práv pri opatreniach na boj s pandémiou. Jej prácu ocenila aj Vladimíra Marcinková (Za ľudí). V diskusii k výročnej správe ombudsmanky poukázala na rozsiahlu agendu jej úradu.



Dostál v diskusii poznamenal, že bez akýchkoľvek zásahov nebolo možné zvádzať efektívny boj s pandémiou. Treba však podľa neho aj pri opatreniach posudzovať nevyhnutnosť zásahov a tiež možnosti ich zmiernenia. Myslí si, že ombudsmanka v tomto smere urobila veľa. Jej obrátenie sa na Ústavný súd v súvislosti s opatreniami považuje za legitímne. "V niektorých prípadoch došlo k náprave. V niektorých prípadoch môže byť rôzny pohľad na to, či ustanovenie právneho predpisu je nevyhnutné a primerané alebo nie," skonštatoval. Myslí si však, že nie všetky opatrenia sú preskúmateľné. Dostál ocenil aj ďalšie oblasti, ktorým sa ombudsmanka v správe venovala, napríklad otázku envirozáťaží.



Valášek rovnako ocenil správu. Tvrdí, že poslanci ju počúvali pozorne, keď hovorila o potrebe dopracovať právnu úpravu v otázke zásadných obmedzení práv, ako napríklad karanténa. "Tých porušení práv pri realizácii napr. karantény by, samozrejme, bolo menej, keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach toľko improvizovali," podotkol. Vyzval vládu, aby do tímu, ktorý bude prepisovať spôsob riadenia kríz zaradili aj verejnú ochrankyňa práv. Zároveň vyzdvihol výsledky ombudsmanky pri zabezpečení kontaktov rodičov s predčasne narodenými deťmi počas pandémie, či zabezpečenie práv rodičov sprevádzať rodičku pri pôrode.



Vladimíra Marcinková (Za ľudí) uviedla, že ľudské práva na Slovensku majú svojho pevného strážcu a ocenila správu ombudsmanky. Myslí si, že jej práca nie je docenená čo do rozpočtu či pracovných miest. Želá si preto, aby dokázali pomôcť v tomto smere jej úradu.



Radovan Marcinčin (OĽANO) sa vo svojom vystúpení venoval napríklad otázke obmedzenia náboženských práv. Poukázal aj na otázku bezpečnosti školského prostredia. Agresia voči pedagógom podľa jeho slov môže mať rôzne formy. Skonštatoval, že učiteľ sa pri reakciách na agresiu žiakov či dokonca ich rodičov musí ovládať a často sa uspokojí s pasivitou. Dodal, že profesia pedagóga sa stáva masochistickým zamestnaním. Naznačil, že viacero z týchto vecí sa v správe ombudsmanky nenachádza.



Patakyová ocenila diskusiu a pripomienky poslancov. Poukázala na to, že vo viacerých prípadoch má obmedzené právomoci. Pripomenula, že je viazaná vymedzením svojej pôsobnosti. "Nemôžem ju prekračovať, pretože som takisto štátny orgán," povedala a poznamenala, že v niektorých prípadoch nie je oprávnená konať a nemôže zakročiť.