Viacerí slovenskí europoslanci kritizujú prejav šéfky EK o stave Únie
Podľa podpredsedu EP Martina Hojsíka (RE/PS) ľudia na Slovensku a po celej Európe volajú po silnejšej EÚ.
Autor TASR
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Viacerí opýtaní slovenskí europoslanci skritizovali stredajší prejav predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, ktorý predniesla v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu. Informuje o tom TASR.
Europoslankyňa Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) uviedla, že predstavené návrhy sa podľa nej sústreďovali skôr na marketingové názvy než na reálne ciele. „Neposkytla ani jediný konkrétny návrh, ako chce získať prostriedky na realizáciu týchto marketingových cieľov,“ povedala pre TASR.
Kritizovala aj slová o farmaceutickom priemysle, ktoré po kauze s nákupom vakcín proti COVID-19 zneli podľa nej „arogantne a drzo“. Nepáčilo sa jej ani zameranie prvej polovice prejavu na masívne investície do zbrojenia, najmä v prospech Ukrajiny. „Vakcínová Ursula sa mení na vojnovú Ursulu,“ vyhlásila s tým, že Európa podľa nej zaostáva vo všetkých oblastiach.
Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP/KDH) zas ocenila, že v prejave von der Leyenovej zazneli priority, ktoré dlhodobo presadzuje aj ona – ekonomická prosperita, bezpečnosť či rozvoj regiónov. Slovenská europoslankyňa zdôraznila potrebu lepších podmienok pre európske firmy, konštruktívny prístup k zeleným cieľom, prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov a dôraz na potravinovú bezpečnosť či boj proti chudobe.
„Hoci sa im Komisia venuje, častokrát je jej snaha rozriedená, keďže zároveň plytvá množstvom zdrojov a energie na zasahovanie do oblastí, na ktoré EÚ vôbec nemá kompetencie. Sústredením síl na podstatné otázky bude EÚ pevnejšia a ráznejšia. Okrem Komisie musia k tomu prispieť aj kolegovia v EP a členské štáty,“ myslí si Lexmann.
Podľa podpredsedu EP Martina Hojsíka (RE/PS) ľudia na Slovensku a po celej Európe volajú po silnejšej EÚ. „Ako vo svojom prejave k stavu Únie pripomenula predsedníčka Komisie, naša bezpečnosť, prosperita, naše hodnoty sú však ohrozené. Ohrozuje ich snaha (ruského prezidenta Vladimira) Putina obnoviť sovietsky blok, (americký prezident Donald) Trump, Čína,“ nazdáva sa podpredseda EP.
Silnejšia EÚ je jedinou garanciou bezpečnosti, prosperity a slobody Slovenska, doplnil. „Potrebujeme sa dokázať o seba postarať, zbaviť sa závislosti od iných, predovšetkým tých, ktorý nás chcú zotročiť. Riešenie závislosti od fosílnych palív je o lacnejšej energii, nových pracovných miestach a naštartovaní ekonomiky. A o ochrane klímy. Budúcnosť Európy sa tvorí teraz,“ poznamenal Hojsík.
Ku kritike zo strany Beňovej sa pridal aj Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD). „Čím viac predsedníčka koná v rozpore so svojimi slovami, čím viac sú jej deklarácie a prísľuby v rozpore s realitou, tým nástojčivejšie a dôraznejšie používa bezobsažné floskuly, ktoré so skutočnosťou nemajú spoločné nič,“ skonštatoval.
Podľa slov Ondruša šéfka EK v prejave popísala úplne inú Európu než tú, v ktorej žijú pracujúci a ich rodiny. Doplnil, že oznámila ďalšie vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov, z ktorých budú „hypersonicky“ profitovať nadnárodné, najmä zbrojárske korporácie. Upozornil aj na prehlbovanie závislosti od USA a jej deklarované prísľuby považuje za úplne nedôveryhodné. „Neposkytla žiadnu reakciu na zhoršovanie pracovných a životných podmienok pracujúcich, férového správania sa firiem k zamestnancom a zlepšenia odmeňovania a postavenia pracujúcich a ich rodín,“ povedal pre TASR.
Milan Uhrík (ESN/Republika) vyhlásil, že EÚ kolabuje a von der Leyenová by sa namiesto výziev v EP po „väčšom konflikte s Ruskom a po pretláčaní nových a ešte ničivejších greendealových (zelených) opatrení“ mala zodpovedať pred súdom. Uviedol to s odkazom na kauzu Pfizergate.
Uhrík neuznáva politické postupy EK, ktoré podľa neho majú nepriaznivý vplyv na životy občanov. „Kvôli vojnovej a sankčnej politike Ursuly von der Leyenovej ľudia trpia a platia rekordné ceny za energie. Kvôli jej Greendealu firmy a fabriky utekajú preč z Európy. A kvôli jej migračnej politike sa v Európe každý týždeň strieľa a v Bruseli nasadzujú proti migrantom už armádu,“ tvrdí. V rámci svojho parlamentného vystúpenia europoslanec vyzval šéfku EK, aby odstúpila.
