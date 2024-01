Viacerí europoslanci SR podporili výzvy pre EÚ na pomoc Ukrajine

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok rokovali o väčšej vojenskej pomoci EÚ pre Ukrajinu. Podporuje je viacero slovenských europoslancov, čo vo štvrtok potvrdili bruselskému spravodajcovi TASR.



Europoslanci podľa očakávaní vyzvali členské štáty EÚ, aby splnili svoje záväzky a poskytli väčšiu vojenskú pomoc vojnou ničenej Ukrajine. Zároveň vyzvali lídrov členských štátov EÚ, aby začiatkom februára na mimoriadnom summite dosiahli dohodu o navrhovanom balíku finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur.



Poslanec Jozef Mihál (Obnovme Európu) upozornil, že Ukrajina už takmer dva roky bojuje za svoju vlastnú existenciu a platí pritom najvyššiu cenu. "Diskusia v pléne bola výzvou pre EÚ na splnenie svojich záväzkov a poskytnutie viac pomoci vojnou zničenej Ukrajine. Europoslanci vyzývajú členské štáty, aby urobili viac pre pomoc kyjevskej vláde, pri obrane jej územia a to tak dlho ako to bude potrebné," uviedol. Pripomenul, že Ukrajinci nebojujú len za seba, ale aj za celú Európu a "zachovanie našich hodnôt". Preto by lídri členských krajín mali nájsť potrebnú dohodu o balíku finančnej pomoci pre Ukrajinu.



Ivan Štefanec (KDH) zdôraznil, že pre mier v Európe je kľúčové, aby sa Ukrajina dokázala ubrániť. Mier podľa jeho slov v Európe nie je možný, kým Ukrajinci nedokážu ubrániť celé svoje územie a svoje životy. "Preto je kľúčová ďalšia neutíchajúca podpora Ukrajincov, ktorí chránia svoje územie a celú demokracie a slobodu v Európe," odkázal. Za dobrú správu považuje súhlas eurobloku s otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko.



Vladimír Bilčík (Obnovme Európu) tvrdí, že EÚ a Slovensko musia aj naďalej jednoznačne stáť za Ukrajinou a robiť maximum preto, aby Kyjev uspel v zápase s agresívnym ruským režimom. "Týka sa to aj dodržiavania záväzkov a pokračovania vojenskej pomoci Ukrajine. Nebezpečným agresorom môžeme v Európe vzdorovať len ak budeme jednotní a vytrvalí. V tom nesmieme poľaviť a Ukrajinu treba aj naďalej vytrvalo podporovať," opísal situáciu.























