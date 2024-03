Viacerí slovenskí europoslanci vítajú harmonizáciu sankcií v EÚ

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili pravidlá, ktorých cieľom je harmonizovať uplatňovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch. Tento krok privítali aj slovenskí europoslanci z liberálnych a konzervatívnych frakcií EP, informuje spravodajca TASR.



Eugen Jurzyca (SaS/ECR) ocenil, že smernica sa snaží obmedziť nejednotné presadzovanie sankcií EÚ, keď ich porušovanie už bude predstavovať trestný čin v každom z členských štátov Únie. "Dnes je to tak len v 12 členských štátoch. Verím, že to pomôže zastaviť vývoz vyspelej európskej vojenskej techniky do Ruska. Obchádzanie sankcií a nedostatočné trestanie takéhoto konania oslabujú účinok sankcií a pomáhajú Rusku viesť vojnu," upozornil.



Miriam Lexmann (KDH/EPP) naznačila, že v súčasnej dobe plnej geopolitických výziev je potrebné, aby členské štáty EÚ ťahali za jeden povraz a dôsledne uplatňovali reštriktívne opatrenia, napríklad zákaz obchodovania s určitým tovarom, sprístupňovanie financií či zákaz vstupu sankcionovaných osôb do Únie. "Stanovenie minimálnych noriem trestných činov v tejto oblasti považujem za správne. Posilníme našu spoločnú reakciu a uplatňovanie sankcií, čo je momentálne veľmi významné najmä vo vzťahu voči autoritárskym režimom," vysvetlila.



Jozef Mihál (nezávislý/RE) tiež upozornil na nekonzistentné uplatňovanie sankcií EÚ zo strany členských štátov, ktoré vytvára priestor pre ich obchádzanie. "Najlepším príkladom toho sú sankcie voči Rusku. Nová smernica zosúladí a sprísni tresty tak, aby boli odrádzajúce. Dosiahneme efektívnejšie vyšetrovanie, stíhanie a postih vo všetkých členských štátoch, čím sa odstránia existujúce právne medzery. Ukrajine vysielame silný signál, že ju naďalej podporujeme," povedal.



Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) tvrdí, že je to správny krok, lebo ak agresívny ruský režim vedie agresiu voči Ukrajine a hybridnú vojnu voči štátom EÚ, je "absolútne kľúčové", aby boli sankcie voči Rusku efektívne a funkčné. "Vďaka tejto legislatíve sa už Rusko nebude môcť spoliehať na užitočných pomocníkov ako Orbánov režim v Maďarsku a v poslednej dobe, žiaľ, aj Ficova vláda na Slovensku," zdôraznil.



Martin Hojsík (PS/RE) pripomenul, že sankcie sú fungujúcim nástrojom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. "Obchádzanie sankcií zo strany vlád, organizácií či jednotlivcom znižuje ich účinnosť. Preto je kľúčové mať jednotnú definíciu ich porušení a odradzujúce tresty z ich obchádzania," vysvetlil. Privítal aj novú legislatívu pre silnejší režim vyhľadávania, zmrazovania a konfiškácie majetku z trestnej činnosti.



Ivan Štefanec (KDH/EPP) upozornil, že zatiaľ čo Ukrajinci každý deň prichádzajú o svoje životy, členské štáty EÚ nedokázali právne zabezpečiť neobchádzanie prijatých sankcií. "Nekonzistentné uplatňovanie trestov dáva možnosť sankcie obchádzať a to sa musí skončiť. Potrebujeme tiež silnejší režim pre vyhľadávanie, zmrazovanie a konfiškáciu majetku z trestnej činnosti," odkázal.



Peter Pollák (hnutie Slovensko/EPP) spresnil, že sankcie EÚ proti Rusku nie sú také účinné, ako sa predpokladalo, aj z dôvodu ich obchádzania. "Pokiaľ sa to deje úmyselne, s vidinou zisku, ide o hyenizmus a tí, ktorí tak konajú, musia byť prísne potrestaní," povedal.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)