Viacerí zástupcovia samospráv podporili zámer vzniku NP Podunajsko

Bratislava 3. marca (TASR) - Viacerí zástupcovia samospráv z okresu Dunajská Streda podporili zámer vzniku Národného parku (NP) Podunajsko. Uvítali tiež, že v tomto prípade sa neuvažuje s vyhlásením ochranného pásma. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré v piatok začalo sériu neformálnych prípravných rokovaní k návrhu národného parku.



"Záujem smerovali podrobnejšie k otázkam súvisiacim s existenciou národného parku, s podporou zo strany Environmentálneho fondu, vzťahom k rybárstvu a poľovníctvu či rozvojom turistického ruchu, ale aj spôsobom riešenia problémov s kalamitou komárov," uviedlo ministerstvo. Piatkového stretnutia sa zúčastnili aj prednosta Okresného úradu Dunajská Streda a zástupcovia Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.



Štátny tajomník MŽP Michal Kiča povedal, že otvorená diskusia vyvrátila viaceré obavy. Na ochrane prírody sa podľa neho nedá prerobiť. Diskusie budú pokračovať s ďalšími predstaviteľmi samospráv v okresoch Komárno a Nové Zámky, ako aj poľnohospodármi či rybárskym zväzom.



Samotné vyhlásenie národného parku bude predmetom osobitného postupu, ktorý sa začína predrokovaniami so zástupcami samospráv, štátnymi či neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Bude prerokovaný aj na okresných úradoch so všetkými vlastníkmi, obhospodarovateľmi a správcami dotknutých pozemkov. Na základe toho bude podľa MŽP sfinalizovaný návrh nariadenia, ktorým sa vyhlási národný park a jeho zóny.



NP Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať 18.000 hektárov. Vyhlásený by mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku.



Zámer je dôležitý z hľadiska ochrany prírody aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov v tomto území. NP Podunajsko by nadviazal na existujúce národné parky v susedných štátoch v Rakúsku a Maďarsku.