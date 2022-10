Viacerým bodom v NR SR prepadlo poradie

Bratislava 20. októbra (TASR) - Počas štvrtka v pléne Národnej rady (NR) SR opäť prepadávalo poradie pri viacerých bodoch programu, dôvodom bola neprítomnosť navrhovateľov zmien. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto apeloval na poslancov aj členov vlády, aby si strážili čas, kedy by mali návrhy predniesť.



Výzvu Kollár smeroval nielen na predkladateľov, ale aj na spravodajcov. Apeloval na riadny chod parlamentu a plynulosť rokovania. Upozornil, že ak sa to bude opakovať, začnú presúvať body až na ďalšiu riadnu schôdzu v prípade, že niektorý bod dvakrát stratí poradie bez riadneho odôvodnenia. Rovnako to podľa jeho slov bude aj pri vládnych návrhoch.



Takéto ustanovenie rokovací poriadok aktuálne nepozná, prípadná novelizácia sa zrejme nateraz nechystá. Otázna by bola aj podpora takejto zmeny. Na presunutí bodov sa však môže plénum dohodnúť.



"Jedno z riešení, o ktorom sme začali hovoriť, je, že keď prepadne bod dvakrát, bez riadneho prijatého ospravedlnenia, tak by sa to malo automaticky presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu," priblížil Juraj Šeliga (nezaradený). Pri novelizácii rokovacieho poriadku však poukázal na fungovanie menšinovej vlády a otáznu podporu prípadnej komplexnejšej zmeny.



Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová skonštatovala, že zmena by možno "zdynamizovala" rokovania a poslanci s ministrami by si dávali pozor na priebeh schôdze. Podčiarkla potrebu riadnej diskusie, aby sa vyhli prípadným úskaliam. Za vhodnejšie považuje lepšie načasovanie bodov či prestávku na pár minút, aby sa poslanci aj po zmene programu stihli dostaviť do sály z kancelárií. Pripomenula, že vždy si môžu dať medzi sebou vedieť, či sa blíži ich bod.



Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) poznamenal, že preradením bodov na ďalšiu schôdzu pre neprítomnosť poslancov by sa mohli návrhy kopiť a znefunkčniť NR SR. Súhlasí, že neprítomnosť predkladateľov prispieva k chaosu. "Je to smutný odraz koalície, parlament je len slúžkou vlády," uviedol s tým, že Kollár sa snaží problémy "hasiť, ako sa dá". Nič by podľa neho nevyriešili ani prípadné sankcie pri presúvaní bodov pre neprítomnosť. "Toto vyrieši len jedno, predčasné voľby. Ak by si ministri plnili povinnosti voči parlamentu, nijaký takýto problém by nikdy nebol," dodal.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) hovorí o problémoch pri zmenách programu na poslednú chvíľu. Poukázal na plánované programy ministrov. Verí, že sa to vyrieši. "Keď nikto nebude meniť program na poslednú chvíľu pri schvaľovaní, potom nebudú problémy," uviedol. Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že si na to dáva pozor a je ochotný zastúpiť aj kolegov, ak by došlo k podobným problémom. "Práve kvôli tomu, aby parlament mohol rokovať plynule a aby sme pomoc, ktorú máme pripravenú, mohli čo najrýchlejšie poslať ľuďom," uviedol.