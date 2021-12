Vianoce bez rodiny sú pre mnohých vojakov vyslaných v Lotyšsku náročné

Bratislava/Adaži 24. decembra (TASR) - Vianoce bez rodiny zažíva aj 135 slovenských vojakov vyslaných v operácii Posilnená predsunutá prítomnosť NATO v Lotyšsku. Ako uviedol duchovný slovenského kontingentu Stanislav Dulák, pre mnohých je to náročné. "Ale vytvárame novú rodinu, našu armádnu," poznamenal. Pôsobenie aktuálnej rotácie vojakov začalo pred necelým mesiacom, v Pobaltí majú stráviť pol roka.



"Chlapci vravia, že je celkom iné rozprávať sa s niekým cez internet, ako byť prítomný tam. Väčšinou je to tak, že manželky zisťujú, čo stratili, keď majú manželov tu, alebo aj naopak. Pre mnohých je to nový poznatok," komentoval duchovný. Dodal, že pre neho samotného sviatky až také odlišné nie sú. Svoj kontingent berie ako svoju farnosť.



Vojaci oslávia Vianoce štedrou večerou. "Bude kapustnica, nejaký rezeň, zemiakový šalát, rybka, keďže som duchovný, bude aj modlitba. Potom bude polnočná svätá omša, ktorá bude v troch jazykoch - španielsky, slovensky, poľsky - a ešte potom podľa okolností, kto sa pridá, taký jazyk tam bude," priblížil Dulák. Doplnil, že sviatočné dni vojakov vyplní oddych, cvičenia, prípadne šport či bohoslužba.