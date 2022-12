Vianoce môžu byť pre pacientov s poruchami príjmu potravy náročné

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianoce môžu byť náročné pre pacientov s poruchami príjmu potravy (PPP) alebo s nezdravým vzťahom k jedlu či k svojmu telu. Upozornila na to nezisková organizácia Chuť žiť, ktorá pracuje s osobami trpiacimi PPP. Odporučila, aby pacienti a ich rodiny sviatky využili ako príležitosť na posun v liečbe.



"V rodinách máme predstavu, že Vianoce musia byť 'normálne a dokonalé', čo pri ľuďoch, ktorí sa liečia z PPP, nemusí byť vždy reálne. Človek s PPP cíti strach a stres, že sa nevie 'normálne najesť', okolie naňho môže tlačiť," uviedla pre TASR zakladateľka organizácie Valentína Sedileková.



Poukázala na to, že na Vianoce sa stretáva rodina a niektorí jej členovia môžu mať hanlivé komentáre k ostatným, ako napríklad "ty si ale nabrala" či "daj si poriadnu porciu". "To tiež môže viesť, obzvlášť u ľudí s PPP, ktorí sú na tieto témy citlivejší, k hanbe, sebaspochybňovaniu, výčitkám, niekedy dokonca až k regresu v liečbe," upozornila Sedileková.



Vianoce sú podľa nej charakteristické prítomnosťou veľkého množstva jedla. "Človek je vystavovaný neustálemu núkaniu 'daj si', musí preto investovať viac energie do odolávania danej potravine, napríklad zo strachu z priberania pri anorexii alebo strachu z prejedenia pri bulímii či pri záchvatovom prejedaní, čo ho robí úzkostlivým," ozrejmila.



Sedileková počas Vianoc odporúča jesť pravidelne počas celého dňa a nehladovať až do večera. "Pretože sa zvýši pravdepodobnosť, hlavne u ľudí s PPP, že dôjde k záchvatovému jedeniu," priblížila. Nie je podľa nej nevyhnutné variť zdravšie verzie tradičných jedál. "Z pár koláčikov a vianočnej večere sa tiež nič hrozné nestane," doplnila.



Zdôraznila aj potrebu komunikácie. "Niektorí ľudia s PPP, hlavne so záchvatovým jedením, môžu oceniť, keď sa porozprávate aj o množstve koláčikov, prípadne o ich skladovaní, aby hlavne po nociach neboli hneď ľahko po ruke v prípade, že príde impulz na prejedenie," skonštatovala.



Pripomenula, že medzi sviatkami naďalej funguje aj ich bezplatná linka pomoci 0800 221 080 a anonymná poradňa poradna@chutzit.sk. "V Bratislave zostáva otvorené naše komunitné centrum s pestrým programom," dodala.