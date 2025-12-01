< sekcia Slovensko
Vianoce s STVR prinesú rozprávky, filmové klasiky, dokumenty i šport
Na Jednotke sa diváci môžu tešiť na rozprávky, slovenskú a českú klasiku i rodinné filmy. Dvojka uvedie premiérovú detskú, dokumentárnu, koncertnú a duchovnú tvorbu.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bohatý sviatočný program chystá na vianočný týždeň od 22. do 28. decembra na všetkých televíznych aj rozhlasových okruhoch STVR. Na Jednotke sa diváci môžu tešiť na rozprávky, slovenskú a českú klasiku i rodinné filmy. Dvojka uvedie premiérovú detskú, dokumentárnu, koncertnú a duchovnú tvorbu. Programové služby Slovenského rozhlasu ponúknu rozhovory, rozhlasové hry, dokumenty, koncerty i špeciálne relácie.
Ako ďalej informuje verejnoprávna STVR, Jednotka odvysiela 22. decembra premiéru animovaného bábkového filmu Keď život chutí, vo večernom programe odpremiéruje romantický vianočný film Pobozkala som Santa Clausa.
Počas 24. decembra dostanú priestor viaceré rozprávky, ako Láska na vlásku, Sedem zhavranelých bratov a Čarovné jablko, nebudú chýbať klasické slovenské televízne filmy Vianočné oblátky a Rysavá jalovica, ani nový sviatočný film Mareka Ťapáka s názvom Deň štedrovečerný. Večer o 20.30 h odvysiela Jednotka v premiére vianočnú rozprávku Čáry máry. Štedrý deň uzavrie vo vysielaní Jednotky Polnočná svätá omša.
Vianoce prinesú na obrazovky aj koprodukčnú premiéru rozprávky Českej televízie Záhada strašidelného zámku, vianočnú klasiku Byl jednou jeden král alebo kultovú trilógiu Sváko Ragan či rozprávkové filmy Cisárov pekár a pekárov cisár.
Televízna Dvojka odvysiela na Štedrý deň novú rozprávku s nepočujúcimi hercami Zázračná moc a zlodej rozprávok. Vo vianočnom programe má aj dve premiérové časti dokumentárneho seriálu Textári. Na dokumenty nadviaže koncertná bodka za sériou Textári - symfónia umenia, kde hity najväčších slovenských textárov zaznejú v podaní Pavla Hammela, Petra Lipu, Kulyho, Kataríny Knechtovej a ďalších. Diváci sa môžu tešiť aj na premiérový dokument DNA POP, ktorý priblíži východoslovenskú hudobnú scénu a z nej napríklad kapelu IMT Smile či No Name.
Dvojka odvysiela (28. 12.) aj duchovný program Hľadajme, čo nás spája, ktorý sa venuje významu Nicejského vyznania viery pre súčasnosť a ekumenický dialóg medzi cirkvami. Nasledovať bude premiérový dokument, ktorý predstaví osobnosť košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera.
Spravodajský okruh :24 prejde od 22. decembra do sviatočného režimu s pravidelnými blokmi, ktoré budú platiť do 6. januára. Športový okruh prinesie počas vianočného týždňa priamy prenosy z vrcholných zimných a cyklokrosových podujatí prestížnych sérií.
